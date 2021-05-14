暴增29例本土！張上淳揭最新病況：3人重症「有2人得插管」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增29例本土病例，當中絕大多數與萬華茶藝館相關，其餘部分與蘆洲、宜蘭遊藝場群聚相關，另有7人查無相關性，指揮中心專家小組召集人張上淳今（14）日公布最新病況，當中3名重症，1人插管。





▲指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增29例本土COVID-19確定病例(案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273)，皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至5月12日。

指揮中心表示，初步調查新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

指揮中心統計，截至目前國內累計224,617例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含217,290例排除)，其中1,290例確診，分別為1,073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,107例解除隔離、171人住院隔離中。有關今日新增本土個案詳情，請參閱新聞稿附件。