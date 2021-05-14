宜蘭增1確診！累計9染疫　與新增案例相關7人採檢全呈陰性

記者游芳男／宜蘭報導

中央流行疫情指揮中心今（14日）公布國內新增29例本土COVID-19確定病例，其中，新增1例與宜蘭遊藝場群聚案1202個案相關，宜蘭累計至14日共有9例確診，與新增1例相關接觸7人全採陰。

▲宜蘭銀河遊藝場（上）群聚案，中央流行疫情指揮中心14日又公布宜蘭匡列居檢的230人當中，新增1確診案例。（圖／記者游芳男翻攝）

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中央指揮中心11日公布宜蘭遊藝場群聚確診案1202及1208至1211共5例，12日又公布宜蘭新增3確診案例，新增為銀河遊藝場女員工1人（案1216）、已確診男常客（案1210）的友人母親（案1232），及另一確診銀河遊藝場女員工的男姪子（案1231），

14日又公布國內新增29例本土COVID-19確診案例，其中，新增1例與宜蘭遊藝場群聚案1202相關，宜蘭至14日共有9例，新增這一例是宜蘭匡列居隔206人中的岳母，非她居隔者但因與案12101、1232是友人有接觸，她自行要求採檢後呈陽性。

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