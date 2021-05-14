確診者來吃過飯！人氣團客餐廳金福華遭退訂400桌　業者嘆：衰小

▲台中沙鹿的金福華餐廳老闆哀嘆被疫情波及很衰小，已被退訂3、400桌訂桌。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

台北萬華茶藝館確診婦人2日中午曾搭乘遊覽車到台中沙鹿的金福華餐廳用餐，餐廳獲知消息先行消毒後即暫停營業，但退訂電話也立刻湧入餐廳，員工透露，昨天（13）日下午新聞公布後電話就接不完，粗估已經退訂3、400桌，「退桌到月底去了」，業者也聯絡消費者取消訂單，損失慘重，短時間不會復業。

衛生局說明，案1217曾於5月2日下午約1時許至沙鹿金福華餐廳用餐，當時店內除該進香團外沒有其他客人，10名員工均有佩戴口罩，目前正自我健康監測，預計監測至5月16日，目前身體健康狀況正常，業者在12日自行完成餐廳內部環境消毒，環保局昨日接獲通報後也立即前往針對周邊環境再次消毒。

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金福華餐廳員工約10人，昨日下午來餐廳善後打掃之後，依環保局指示在家自主隔離，店家表示，當天下午1點左右，兩台遊覽車80人進香團來吃午餐，因為還要趕行程，只吃了2、30分鐘而已，當時他們是坐在餐廳角落。

業者說，即使確診者沒有來用餐，每一桌用餐後一樣都會清潔消毒，接到衛生局通知的時候感到很震驚，擔心員工會遭到感染，也覺得很「衰小」，目前會暫停歇業，短時間不會復業，也把之前接到的訂單都取消了，就算他們沒有取消，民眾一看到新聞也會打電話來取消。

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