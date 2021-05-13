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獨／確診者足跡在台中沙鹿！金福華老闆嘆衰小　幹譙陳時中太「搖擺」

▲▼台中沙鹿的金福華餐廳老闆哀嘆被疫情波及很衰小，並幹譙陳時中太「搖擺」。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中沙鹿的金福華餐廳葉姓老闆哀嘆被疫情波及很衰小，並幹譙陳時中太「搖擺」。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

台北萬華茶藝館確診婦人2日中午曾搭乘遊覽車到台中沙鹿的金福華餐廳用餐，員工們昨天先行消毒後即暫停營業，葉姓老闆受訪時氣憤的幹譙衛福部陳時中，他本來也是很肯定陳的防疫作為，但後來防疫有點成果就開始「搖擺」（驕傲）了，還開放讓外國人進來，如今餐廳短時間不會復業，訂單也都退了，他還有員工要養「陳時中、你要借我錢嗎？」

▲▼台中沙鹿的金福華餐廳老闆哀嘆被疫情波及很衰小，並幹譙陳時中太「搖擺」。（圖／記者白珈陽攝）

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台中市衛生局說明，案1217曾在5月2日下午約1時許至沙鹿金福華餐廳用餐，當時店內除該進香團外沒有其他客人，10名員工均有佩戴口罩，目前正自我健康監測，預計監測至5月16日，身體健康狀況正常，業者昨天自行完成餐廳內部環境消毒，環保局今天也會前往針對周邊環境再次消毒。

金福華餐廳員工約10人，今天下午來餐廳善後打掃之後，依環保局指示在家自主隔離，店家表示，當天下午1點左右，兩台遊覽車80人進香團來吃午餐，因為還要趕行程，只吃了2、30分鐘而已，當時他們是坐在餐廳角落。

業者說，即使確診者沒有來用餐，每一桌用餐後一樣都會清潔消毒，昨天接到衛生局通知的時候感到很震驚，擔心員工會遭到感染，也覺得很「衰小」，目前會暫停歇業，短時間不會復業，也把之前接到的訂單都取消了，就算他們沒有取消，民眾一看到新聞也會打電話來取消。

葉姓老闆受訪時則是大罵陳時中太過搖擺，原本他也很肯定陳的防疫作為，做得很好，但是後來變得驕傲了，還不聽別人規勸，執意開放讓外國人進來，如今才造成大爆發。

葉希望陳時中要摸著良心，不要再掩蓋真相了，他還說，現在大家都沒辦法「賺吃」，他有很多員工要養，如今餐廳停業該怎麼辦？「陳時中、你要借我錢嗎？」說到激動處，葉某嘆氣說「不說了」。

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