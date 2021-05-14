麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

有網友在臉書社團「蚵仔麵線神教」分享北市某間好吃麵線，並放上低胸爆乳正妹彎腰擦桌子照，引起「麵線友」歪樓暴動。對此《ETtoday新聞雲》到店直擊，而正妹Joanne也大方接受訪問。她表示自己不是老闆娘，只是店家常客因而成老闆朋友，當天吃完麵線看店家忙碌才會自發性幫忙。透過訪問也意外得知她竟是股市高手，最高月收入曾到50萬。

▲擁有34F的Joanne因為愛吃麵線變常客更成了老闆朋友，看老闆一人太忙碌才自發性幫忙擦桌收碗。（圖／記者黃宥寧攝）

Joanne得知自己在臉書「蚵仔麵線神教」社團被關注討論，她表示相當意外！她害羞說「我真的不是老闆娘更不是老闆的女友」只是因為很愛吃這家腸蚵麵線，才會吃著吃著就成老主顧，當天會被拍到收碗擦桌，只是因為麵線店只有老闆一人經營，所以才會決定彎腰收拾碗盤。

▼Joanne彎腰收碗照在臉書社團「蚵仔麵線神教」引起轟動。（圖／翻攝自Facebook／蚵仔麵線神教）

當天受訪穿著低胸性感小洋裝的她，「34F／25／36」姣好身材一覽無遺！因為從事美容業，所以她相當注重臉部保養及身材維持。但當記者問起她年紀時，她則嬌嗔說「是秘密」，但她也活潑的跟記者說，「我很愛吃各種美食，一周可以吃3到4次這家麵線。」

▼相當喜歡吃美食的Joanne，仍維持玲瓏有緻的好身材。（圖／記者黃宥寧攝）

不僅擁有臉蛋甜美，還有一身白皙肌膚的她竟還是股市高手！當她與記者聊起股市時，彷彿開啟開關般，滔滔不絕說起自己一套選股方式，更大方分享曾靠股票1個月最好時額外收入可多50萬！但她最後不忘提醒，近期股市過熱要擔心「擦鞋童理論」恐會造成台股波動較大，如果有多餘的資金，建議分配在不同投資上，以達分散風險。

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