　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

有網友在臉書社團「蚵仔麵線神教」分享北市某間好吃麵線，並放上低胸爆乳正妹彎腰擦桌子照，引起「麵線友」歪樓暴動。對此《ETtoday新聞雲》到店直擊，而正妹Joanne也大方接受訪問。她表示自己不是老闆娘，只是店家常客因而成老闆朋友，當天吃完麵線看店家忙碌才會自發性幫忙。透過訪問也意外得知她竟是股市高手，最高月收入曾到50萬。

▲▼麵線郎喬安。（圖／記者黃宥寧攝）

▲擁有34F的Joanne因為愛吃麵線變常客更成了老闆朋友，看老闆一人太忙碌才自發性幫忙擦桌收碗。（圖／記者黃宥寧攝）

Joanne得知自己在臉書「蚵仔麵線神教」社團被關注討論，她表示相當意外！她害羞說「我真的不是老闆娘更不是老闆的女友」只是因為很愛吃這家腸蚵麵線，才會吃著吃著就成老主顧，當天會被拍到收碗擦桌，只是因為麵線店只有老闆一人經營，所以才會決定彎腰收拾碗盤。

▼Joanne彎腰收碗照在臉書社團「蚵仔麵線神教」引起轟動。（圖／翻攝自Facebook／蚵仔麵線神教）

▲▼ 蚵仔麵線神教 。（圖／翻攝自Facebook／蚵仔麵線神教）

當天受訪穿著低胸性感小洋裝的她，「34F／25／36」姣好身材一覽無遺！因為從事美容業，所以她相當注重臉部保養及身材維持。但當記者問起她年紀時，她則嬌嗔說「是秘密」，但她也活潑的跟記者說，「我很愛吃各種美食，一周可以吃3到4次這家麵線。」

▼相當喜歡吃美食的Joanne，仍維持玲瓏有緻的好身材。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼麵線郎喬安。（圖／記者黃宥寧攝）

不僅擁有臉蛋甜美，還有一身白皙肌膚的她竟還是股市高手！當她與記者聊起股市時，彷彿開啟開關般，滔滔不絕說起自己一套選股方式，更大方分享曾靠股票1個月最好時額外收入可多50萬！但她最後不忘提醒，近期股市過熱要擔心「擦鞋童理論」恐會造成台股波動較大，如果有多餘的資金，建議分配在不同投資上，以達分散風險。

獨／萬華阿公店2小姐確診　姐妹LINE群驚人對話曝：4、5個發燒！

直擊新北這夜市超嚇人！多位民眾沒戴口罩...人員勸導竟遭罵X你X

獨／花4百萬買特斯拉改善隔音　他控「底盤變這樣」差點不能保固

護髮同時乾髮

ET快訊
快訊／獅子會5確診者曾赴板殯參加公祭　侯友宜證實：已消毒
高雄疑確診者曾到運動會館　162人緊急隔離
快訊／「網瘋傳墾丁學生確診」真相曝光！　造謠者抓到了
「和平醫院鄰居」取消澎湖團！　心疼虧萬元：想增加足跡
健壯男鼻塞「以為過敏」一篩檢確診！　沉重曝2建議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！「傳墾丁畢旅團確診」造謠者喊：以為篩檢是確診

200萬假鈔買毒被識破　十五分幫私設刑堂亂棍虐殺丟包醫院

中山高變換車道失控追撞翻覆　白休旅突遭撞打橫釀2傷送醫

「相親瞞已生2寶」人妻騙爸媽來台打工　婚後2年北漂放生夫

炒房賺太慢…女金主灌水房屋成交價詐貸彰銀2億　下場出爐

國中畢業當密醫　自製「藥汁」害死人！判刑4年定讞

「大雄胖虎在製毒」　毒團藏露營區煉247kg葡萄口味毒咖啡

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

快訊／基隆外木山海泳池漂男浮屍　泳客驚見「離岸百米」急報警

佯「回饋台灣331援日」　吸金集團跨海賣視訊電話詐60億

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

快訊／抓到了！「傳墾丁畢旅團確診」造謠者喊：以為篩檢是確診

200萬假鈔買毒被識破　十五分幫私設刑堂亂棍虐殺丟包醫院

中山高變換車道失控追撞翻覆　白休旅突遭撞打橫釀2傷送醫

「相親瞞已生2寶」人妻騙爸媽來台打工　婚後2年北漂放生夫

炒房賺太慢…女金主灌水房屋成交價詐貸彰銀2億　下場出爐

國中畢業當密醫　自製「藥汁」害死人！判刑4年定讞

「大雄胖虎在製毒」　毒團藏露營區煉247kg葡萄口味毒咖啡

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

快訊／基隆外木山海泳池漂男浮屍　泳客驚見「離岸百米」急報警

佯「回饋台灣331援日」　吸金集團跨海賣視訊電話詐60億

福特Puma ST賽道對決1：10電動遙控車！最終成績讓人超驚艷

阻絕病毒傳播　北市擬啟動「萬華異地辦公」

「還想防堵會很失望」本土疫情多點爆發　台大醫：要準備減災了

空軍少將索賄4500萬遭聲押禁見　國防部：全力協助釐清案情

口罩戴好戴滿可防疫情！中山大學證實：氣膠是新冠肺炎主要傳染途徑

「黛妃絕美姪女」粉絲一夜漲10倍　回憶走紅哈利婚禮「有點怪」

快訊／獅子會5確診者曾赴板殯參加公祭　侯友宜：殯儀館已消毒

高雄飆破40℃！專家坦言「5月降雨令人擔心」：梅雨季恐又延

盤中忽然停電「交易會成功嗎？」　營業員給答案：要看停在哪

杰倫驚傳身體狀況出問題　夢想家：安排返美休養

社會熱門新聞

獅子哥熱吻「茶室闆娘」照瘋傳　苦主女被黑提告

媽媽偷看手機　驚見A片主角是女兒

麵線店正妹低胸彎腰收碗　網：我要吃10碗

即／「獅子王」案確診者騙自行隔離　仍和父親同住可重罰百萬

聲色場所足跡全曝光…蘆洲獅子哥身心俱疲！

墾丁瘋傳畢旅團確診！潘孟安氣炸

即／「傳墾丁畢旅團確診」造謠者抓到了！

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

小一童遇停電　興奮吃燭光晚餐

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

停電又停水！蔡英文的發言…遭網友罵爆

「萬華茶室文化老街」驚曝阿公店真相

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

更多熱門

相關新聞

快訊／5萬外勞恐成破口！柯P下「特赦令」鼓勵來篩檢

快訊／5萬外勞恐成破口！柯P下「特赦令」鼓勵來篩檢

北市和平醫院13日晚間爆出2例確診個案台北市長柯文哲深夜緊急前往了解後，14日上午再與衛福部長陳時中緊急開會商討應變對策。由於萬華地區人流複雜，台北市長柯文哲說，他最擔心的是5萬名沒有身份證的外勞，針對沒有身分證的外籍勞工，他會提供這些人「特赦令」，不會因就醫而遣送回國，來篩檢不會把你抓起來，希望外勞配合防疫檢查。

和平醫院拼不封院！柯文哲：執行清零計畫消毒

和平醫院拼不封院！柯文哲：執行清零計畫消毒

一張慶生照14人都是正妹　鄉民嗨翻

一張慶生照14人都是正妹　鄉民嗨翻

和平醫院染疫！陳時中明早急會柯文哲　防疫巴士載22醫護出院隔離

和平醫院染疫！陳時中明早急會柯文哲　防疫巴士載22醫護出院隔離

快訊／和平醫院2確診　黃珊珊：絕不會歷史重演

快訊／和平醫院2確診　黃珊珊：絕不會歷史重演

關鍵字：

麵線正妹爆乳台北市擦桌子蚵仔麵線神教

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

健壯男「以為過敏」竟確診了　沉重曝2建議

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

板橋某國中老師通知「不要出門」　傳有學生疑似確診

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

快訊／5萬外勞恐成破口！柯P下「特赦令」鼓勵來篩檢

獅子哥熱吻「茶室闆娘」照瘋傳　苦主女被黑提告

停電點蠟燭！拉拉以為有生日蛋糕

媽媽偷看手機　驚見A片主角是女兒

確診「獅子王」身分起底！　五股地區大地主

網傳錄音檔：北基有確診　指揮中心回應

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面