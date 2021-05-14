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立院三讀《產學創新條例》　國立大學與企業可合辦研究學院

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲立法院三讀通過《產學創新條例》，未來國立大學與企業可合辦研究學院 。（圖／資料照）

記者林銘翰／台北報導

立法院會14日三讀通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》草案，開放國立大學與企業共同創立「研究學院」，未來國立大學將可與企業合作設立研究學院；而國家重點領域則將由跨部會組成的審議會擇定。

三讀條文明定，為促進國家重點領域產學合作、人才培育創新，提升國立大學研究發展成果效益，培育高階科學技術人才，強化產業競爭力，特別制定本條例。本條例未規定者，適用《大學法》、《學位授予法》、《教師法》及其他有關法律規定。 

根據三讀條文，研究學院將以小規模推動，建立可控可防的創新場域，並具有獨立編制及預算；在資金來源方面，產業創新條例規定應以企業投注為主 、政府補助為輔，政府補助資金源於行政院國家發展基金，條例並明定企業投資額度須超過國發基金數額。 

三讀條文規定，主管機關應設國家重點領域產學合作及人才培育創新審議會，審議會設置委員15至21人，每屆任期4年，包括主管機關、國家發展委員會、經濟部、科技部及其他相關部會之政府代表、學者專家及產業代 表，由主管機關指派之代表擔任召集人。

三讀條文明定，政府代表應不得少於委員總數2分之1；任一性別委員人數不得少於委員總數3分之1。委員任期內出缺時，得補行聘（派）兼，其任期至原任期屆滿之日為止。

三讀條文也規定，審議會之委員及其配偶、三親等以內血親、姻親，不得擔任監督會及管理會之委員，亦不得參與研究學院辦理之產學合作及人才培育事項。違反規定者， 由國立大學解除其監督會及管理會之職，並終止其參與研究學院辦理之產學合作及人才培育事項。

▲▼立法院院會 國家重點領域產學合作及人才培育創新條例草案 三讀 敲槌 游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

三讀條文明定，研究學院的資金來源，除了行政院國家發展基金之撥款，自籌收入則包括學雜費、推廣教育、產學合作、政府科研補助或委託辦理、場地設備管理、受贈、投資取得收益及其他收入等。

三讀條文也規定，屬於合作企業基金者，每年提供資金額度，不得低於行政院國家發展基金撥款額度。至於研究學院的研發成果收入，有一定比率要提供國立大學，用於改善師資、充實設備及其它校務發展支出。 

三讀條文明定，研究學院所提出的「創新計畫」期程為8年以上、12年以下，經主管機關規定核定續辦者 ，應考量辦理績效，每次延長期限為8年以上、12年以下。

三讀條文也規定，創新計畫結束前，研究學院應提出結果報告，並得同時提出續辦之申請，經管理會及監督會審議，送校務會議通過，於創新計畫結束6個月前，由國立大學報主管機關。

此外，三讀條文也設置研究學院的退場機制，包括對學生與人員的後續協助，明定若研究學院停辦，國立大學應輔導學生轉入其他學院，並就原修習的學分，依相關規定從寬予以採認抵免。

另外，根據立法院教育及文化委員會審查時的附帶決議，學校申請設立研究學院時，不能跟中資企業合作，投入研究學院的資金也不能有中資。

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