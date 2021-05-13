民眾紛上網查「我家有沒有限電？」　國民黨轟：蔡英文承諾再次跳票！

▲國民黨批評，蔡總統一直保證台灣不缺電，承諾又再次跳票。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者楊蕓／台北報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，全台陸續傳出停電災情，台電下午3時開始執行緊急分區輪流停電。國民黨痛批，這是蔡政府執政以來發生第二次無預警的大停電，蔡總統一直保證台灣不缺電，承諾又再次跳票，能源政策顯然有問題，應該進行全面檢討。

據了解，本起停電事故為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組（燃氣、燃煤各兩部）跳脫，造成系統頻率驟降。台電今天將執行緊急分區輪流停電，民眾可查詢電費單上的「緊急輪流分區停電組別」，如果是屬於C或D的組別，今天就會輪流停電一小時。

國民黨在臉書發文提醒，請大家一定要確認停電時間，注意家中電器、避免電梯受困，也要注意交通路口號誌狀況，保障自身安全。

國民黨表示，這是蔡政府執政以來發生第二次無預警的大停電，造成有民眾受困電梯、紅綠燈失靈、商家無法營業、連防疫指揮中心記者會都被迫中斷，造成極大影響與不便，希望台電盡快搶修恢復供電。

國民黨批評，蔡總統一直保證台灣不缺電，今天卻無預警大停電，承諾又再次跳票，能源政策顯然有問題應該進行全面檢討，提供全民穩定的供電。