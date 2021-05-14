李正皓揭「缺電真相」　台灣能源困境進入「電力6%保衛戰」

▲513全台大停電登上國際。（圖／路透）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣13日下午發生大停電，缺電問題再度引發討論。不過，名嘴李正皓則指出，發生這次停電的「原因」就是電不夠；電網、匯流排故障是「起因」，台灣真實的能源困境就是進入了電力6%保衛戰。

台電調度處長吳進忠說明，原先預估的供電能量，大概是有10%的備轉容量，但是供電能力出現了誤差；原先預估尖峰負載約約3500萬千瓦，但實際為3670萬千瓦，高出170萬千瓦，太陽光電比預測值少了30萬千瓦，風力發電也比原來的預測值少了25萬千瓦，因此造成興達電廠電壓驟降，引起四部機組跳脫，影響電力大概是220萬千瓦，約尖峰負載的6%。

李正皓解釋，所謂的備轉容量可以理解為「應急」用的存款（電力），當突發事件發生，應急的存款（電力）不夠，那就是電力不夠，這應該很好理解、也沒什麼好拗。所謂的電網、匯流排故障，這就是突發狀況，興達電廠約占全台發電量的6%，連6%的電力減損意外都沒辦法應付，「這就是台灣現在發電的真實窘境6%保衛戰。」

至於台灣的綠能發電，李正皓認為，綠能發電的供應本來就很吃天氣因素，陰天、下雨、沒有風，綠能的發電量都會不如預期。

李正皓反問，如果台灣不缺電，為什麼民進黨政府拼了命也要推三接天然氣供電站？因為三接天然氣供電站如果完工，台灣多6%供電量，而這6%正是台灣電力的生死線，「這6%決定了台灣是供電穩定的先進國家，還是電力不穩的落後國家。」

李正皓表明自己的主張，支持核電可以；支持三接天然氣也很好，這兩者都是一種能源手段跟態度。但真的看不懂那些反核又反三接的左膠環團在幹嘛，憑什麼一邊享受著台灣進步的資源，另一邊又努力的推動台灣重返落後？「我真的看不懂。」