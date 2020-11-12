　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

冷血養母等驗屍！重踹16月女嬰「腸胃破裂致死」　曾上節目曬母愛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓一名出生16個月的嬰童，遭養母虐打致死，身體多處骨折、腸胃破裂。（示意圖／CFP）

▲南韓一名出生16個月的嬰童，遭養母虐打致死，身體多處骨折、腸胃破裂。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓發生極其冷血的虐嬰案，一名出生僅16個月的女嬰被首爾33歲的張姓婦女領養，原本外界期待女嬰未來能在幸福美滿的家庭中成長，且教育電視台還在10月初中秋連休時播放採訪母女倆慶生的紀錄片，未料1個多月後女嬰慘遭養母重擊腹部導致腸胃破裂，頭蓋骨、肋骨、鎖骨、腿骨發生骨折，送醫後仍宣告不治，張婦冷血的手機通聯記錄也一一曝光。

綜合韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，南韓教育電視台EBC於10月1日播放專門採訪領養家庭的紀錄片節目「某個平凡的家庭」（어느 평범한 가족，暫譯），片中張婦抱著今年2月領養來的女嬰，替女嬰吹熄生日蛋糕上的蠟燭，喊著「生日快樂，要健康喔！」，營造出和樂融融的家庭氣氛，原本大家以為女嬰終於能有個愛護她的家庭，未料卻是通往鬼門關的不幸開端！

其實有觀眾就在節目播送後發現，影片裡的女嬰早就有受虐的跡象，女嬰的額頭出現吸管直徑大小的暗紅瘀傷，皮膚也開始發黑。

在節目播出後的12天，也就是10月13日，張婦所居住社區公寓大樓的鄰居抱怨，聽到巨型物體重擊地板的聲音長達4、5次，於是只好到張婦家門前按鈴抗議；張婦開門後先向鄰居致歉，然而不久後卻打電話向托兒所請假，表示要帶女嬰看醫生，同時向出門上班的丈夫傳訊息問道，「要不要帶（女嬰）去看醫生啊？稍微做做樣子。」

等了許久，張婦首先接送自己的親生女兒前往托兒所上課，之後才姍姍來遲回到家，抱著女嬰於該日上午10時25分前往首爾市陽川區木洞的一間醫院治療，女嬰到院時已停止心跳，經過6個小時治療後仍回天乏術，院方發現女嬰身上多處骨折，懷疑遭到虐待，於是向警方報案。

到院後，張婦還拿出手機向醫師播放女嬰的影片，表示女嬰明明直到該日早晨還仍十分健康、活潑；不過根據該影像，當時張婦不斷催促女嬰「快點過來」，然而女嬰卻嚇到邊走邊哭。

根據《MBC News》報導，張婦其實早已有親生女兒，今年2月為了給女兒添一個妹妹陪伴，才決定領養女嬰，未料僅過1個月就現出原形，僅因女嬰不太喜歡吃嬰兒食品。

張婦從3月初起便將女嬰獨自放在家中4個小時，或是家族外出用餐時將女嬰獨自放在車上、地下停車場數個小時，經警方調查確認的類似案例就高達16次，至7月時更將女嬰放在推車，重擊電梯牆壁，或是用手抓住女嬰頸部虐打，被監視器拍下。

警方調閱通聯紀錄後發現，女嬰送醫死亡當天，張婦還向親友傳訊息道，「祈禱驗屍結果能令人滿意」；女嬰死亡隔日，更邀左鄰右舍團購，女嬰死亡似乎是不關己。

國家科學搜查研究院的驗屍報告顯示，女嬰死於外力重擊導致的腹部損傷，此外頭骨、肋骨、鎖骨、腿骨等身體各處出現骨折與傷口。然而早從5月起，張婦便曾被檢舉虐嬰至少3次，警方到現場察看時未發現明顯徵兆，竟又將女嬰交還張婦。

首爾陽川警察署9日完成事件報告調查書後聲請拘提張婦，昨（12）日首爾南部地方法院認為張婦有逃亡串證之虞，於是簽下拘提令狀。

►160kg後母虐死9歲兒！塞行李箱7小時「泰山壓頂」踩跳…開吹風機灌熱風
►韓防疫「招生不足」受害者竟是3歲女童　幼兒園長虐打她1.5hr洩恨

►鍋寶料理之王不沾鍋！少油好健康、不沾好清洗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／花3萬9千元訂100碗　丁怡銘衝皇家傳承牛肉麵店止血
快訊／男持刀闖保險公司！　猛揮砍2員工
蔡琴驚傳中風成植物人？　真實狀況曝光
照顧植物人父11年…兒子存款用光3刀刺死爸　判決出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

研究：大城市逾八成新冠感染，發生在這些地方…

神秘宗教血腥屠殺！他眼舌鼻全被割　「下體消失」慘死家門前

冷血養母等驗屍！重踹16月女嬰「腸胃破裂致死」　曾上節目曬母愛

跨國虐童集團涉案近830件　非洲以外全染指！幼保員竟是最大匹狼

旱鴨夫聽妻4分鐘調情電話　氣崩「跳友豪宅泳池冷靜」一晚後…只剩浮水屍

巡邏見「2牛皮紙包裹」！大樓管理員打開驚見「雙胞胎嬰屍」

日本新冠確診「單日增1634例」創新高　東京北海道疫情再襲

泰正妹擁有18吋水蛇腰　拍照一號表情怕鋼牙露出

聽老婆和新歡「鹹濕調情」！他怒回「我去游泳」　被發現已成浮屍

法國社群號召攻擊所有中國人！上百國會議員聲援亞裔

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

研究：大城市逾八成新冠感染，發生在這些地方…

神秘宗教血腥屠殺！他眼舌鼻全被割　「下體消失」慘死家門前

冷血養母等驗屍！重踹16月女嬰「腸胃破裂致死」　曾上節目曬母愛

跨國虐童集團涉案近830件　非洲以外全染指！幼保員竟是最大匹狼

旱鴨夫聽妻4分鐘調情電話　氣崩「跳友豪宅泳池冷靜」一晚後…只剩浮水屍

巡邏見「2牛皮紙包裹」！大樓管理員打開驚見「雙胞胎嬰屍」

日本新冠確診「單日增1634例」創新高　東京北海道疫情再襲

泰正妹擁有18吋水蛇腰　拍照一號表情怕鋼牙露出

聽老婆和新歡「鹹濕調情」！他怒回「我去游泳」　被發現已成浮屍

法國社群號召攻擊所有中國人！上百國會議員聲援亞裔

台商盼「防疫綠色通道」　陸委會：彙整需求規劃春節防疫措施

明年保費不會漲！　金管會：各幣別責任準備金利率「維持不變」

來家裡5個月...狐狸精「看日出望老公」眼神滿滿愛　媽嘆：小三

東洋代理疫苗破局遭疑炒股　林全反駁：全照SOP走、歡迎來查

研究：大城市逾八成新冠感染，發生在這些地方…

快訊／丁怡銘止血衝皇家傳承牛肉麵店　花了3萬9千元訂100碗

促成竹苗首間武肺病毒實驗室　新竹馬偕陳重助等9醫獲防疫貢獻獎

弗氏海豚擱淺七星潭死亡　未腐爛具研究價值送解剖採樣

8種食物降低膽固醇　還有2大「陷阱脂肪」要避免

第二屆國小足球世界杯全國賽報名　仿世足賽培養愛足球　

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

印尼當紅女歌手「19秒性愛片外流」

狼師畸戀學生　少年想自宮躲糾纏

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

華郵曝賓州造假選票是虛構被打臉

23歲處男迎戰「6女裸體」驚呆求饒

竄改「開獎程式」　他中「5次頭獎」爽領6.8億

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」

年初公司僅4人！　最強獨角獸公司今估值「580億」

拜登挺台態度堅定　放低身段砍高層訪台次數「取悅中國」

美大選川普拿下阿拉斯加州 共和黨掌控參院50席

川普拋234頁證詞　還有死人投票鐵證

快訊／喬治亞州重新計票　川普開心狂喊：我們會贏！

喬治亞州宣布：將手工重新計票

更多熱門

相關新聞

跨國虐童集團涉案近830件　非洲以外全染指！

跨國虐童集團涉案近830件　非洲以外全染指！

澳洲警方11日宣布，破獲以澳洲為中心的跨國虐童犯罪集團，與美國、加拿大、亞洲、歐洲以及紐西蘭有關聯的16名男性嫌疑人遭拘留於澳洲的數個城市，集團近幾個月共涉及了將近830項性侵、虐待兒童與散播犯罪影像的指控，目前查出至少有46名受害兒童，年齡介於16個月到15歲之間。

日本新冠確診增1634例創新高

日本新冠確診增1634例創新高

足球式回旋踢！帥歐巴持手機「擊昏女友洩憤」

足球式回旋踢！帥歐巴持手機「擊昏女友洩憤」

實現科幻電影生活　「空中出租車」繞飛首爾上空

實現科幻電影生活　「空中出租車」繞飛首爾上空

毒害南韓染新冠！新天地教主李萬熙「獲保釋」

毒害南韓染新冠！新天地教主李萬熙「獲保釋」

關鍵字：

日韓要聞南韓嬰兒養母領養首爾楊川區EBS虐童腸胃破裂骨折

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

快訊／簡廷芮懷孕了！

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面