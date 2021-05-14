健壯男鼻塞「以為過敏」一篩檢確診了　3天後沒嗅覺！沉重曝2建議

▲原PO今年1月確診。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「在哪裡被感染我怎麼想都想不透！」一名男網友發文表示，他今年1月在美國確診新冠肺炎，當時明明防疫工作已經做得很確實，結果還是中鏢。回憶起當時情況，因為他是輕症，所以只有鼻塞，完全沒有其他症狀，「根本不會察覺到自己是新冠」，所以他真的希望大家「不要責怪感染者染病沒感覺。」

男網友在Dcard上，以「不要責怪感染者染病沒感覺（個人中新冠經驗）」為題發文，提到他今年1月在美國德州中鏢，當時，他覺得自己已經很認真防疫，除了出門戴口罩，也會隨時消毒，因此他怎麼被感染、在哪裡被感染，「我怎麼想都想不通。」

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原PO表示，他發現自己確診的過程很奇妙，因為是輕症，所以只有鼻塞，沒有其他發燒、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，加上味覺很正常，所以他一直以為自己只是過敏。不過，他還是有到診所檢查一下，而離開前，他也在醫師詢問下決定做個篩檢，怎料隔天晚上，「醫師就打來說是陽性確診。」

▲原PO恢復健康後，已經可以正常運動了。（圖／原PO授權引用）

「好像能稍微理解為什麼有些美國人認為新冠病毒是假的！」原PO坦言，新冠病毒的傳染力很強，可能無意中就中鏢了，但是正因為有些人症狀較輕，所以真的不會察覺到自己已經確診。

「講到隔離，大家會想到嚴格控管出入吧？」原PO搖頭說道，德州不可能這麼做，最多就是強烈建議待在家10天而已。至於症狀，他說，鼻塞的情況在確診後第3天其實就減緩了，但是過沒多久，就出現了「嗅覺消失」的後遺症，所以有沒有確診「初期很難發現」；所幸他一個月後嗅覺漸漸恢復，心肺功能也沒受太大影響，隔離完還能正常運動。

「口罩絕對有用！」正因為原PO起初認為自己只是過敏，所以在報告出來前的那段空檔，他還有和好友去健身房運動，當時雙方全程都有戴口罩，而他後來得知自己確診，便請對方趕緊篩檢，「還好他沒有中鏢，由此可知口罩在防堵傳染有多有效。」

▲原PO和好友都有打疫苗。（圖／原PO授權引用）

最後，原PO也透露，因為美國的疫情很嚴重，所以今年3月就大力推廣疫苗，由於成年人施打美國的3種疫苗不用錢，因此他和好友也就打了輝瑞疫苗。他表示，有了這次經驗以後，他很希望大家都能知道新冠病毒的傳染力有多強，且明白不是所有感染者都會有明顯症狀，而無論如何，戴好口罩絕對能防堵感染，雖然疫苗施打率不如美國普及，但「台灣的治療和隔離也是嚴謹多了」，等待疫情相對平穩後，「趕快打疫苗！」

貼文一出，不少網友都留言回應，「有在美國的朋友說其實很多人都在不知不覺中確診的！ 所以真的是很狡猾的病毒」、「看到在美國的留學生朋友都打疫苗了 」、「終於有人出來說人話了！雖然打了疫苗不代表你不會得，但是至少是保證不會出現重症症狀」。

本文經原PO授權引用