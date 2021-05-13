快訊／和平醫院2住院病患確診　北市：一開始看泌尿科

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日接獲，萬華和平醫院通報2名住院病患確診為新冠肺炎，隨即偕同相關衛生單位至該院進行調查防治。對此，北市衛生局長黃世傑證實，發生了就剛好把病人轉到負壓隔離病房，現在清空暫時別收病人，該隔離就隔離，據了解病人住院時好像是詢問泌尿科，且也沒說職業，所以醫師沒發現，但一開始可能沒那麼明顯，或者是沒想到。

▲台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心表示，經初步調查2案均為60多歲男性及女性，是於9日至該院急診就醫，並分別於當日及10日入住該院不同病房。住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診。初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

對此，黃世傑13日晚間接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，中央流行疫情指揮中心怎麼弄就怎麼做，發生了就剛好把病人轉到負壓隔離病房，現在已經清空醫院，暫時不要再收病人，而有些被匡列的該隔離就隔離，因為已經知道該怎麼做了，就沒有以前這麼慌張。

黃世傑說，病人剛開始好像是泌尿科問題所以住院，且病人沒說職業，醫師就沒發現，當然事後講是這樣，但一開始可能比較沒那麼明顯，或者是沒想到。

指揮中心說明，已隨即於今日晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

1. 確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者。

2. 立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。

3. 該院急（門）診營運降載，並全面清消。

4. 暫停收治疑似COVID-19確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。