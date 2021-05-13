快訊／2住院病患確診染疫！北市衛生局證實是「和平醫院」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19，隨即偕同相關衛生單位至該院進行調查防治。台北市衛生局也證實是台北市立聯合醫院和平院區。

▲台北市衛生局證實和平醫院患者染疫。（圖／翻攝Google Maps）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥表示，經初步調查2案均為60多歲男性及女性，在5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及隔（5/10）日入住該院不同病房，住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診，初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

台北市衛生局局長黃世傑表示，醫院是台北市立聯合醫院和平院區，目前病人轉到負壓隔離病房，接觸醫師安排居家隔離和採檢。和平院區也回應，目前已經進行清消和疫調匡列中。

指揮中心也在今日晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，目前已將確診個案入住病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者，立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢，急（門）診營運降載，並全面清消，也暫停收治疑似COVID-19確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。