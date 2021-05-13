台大名醫看513大停電　揭台電發言人「背後沒說的事」

記者柯沛辰／綜合報導

全台大停電，台電解釋是「電網故障」，而非缺電。台大癌醫中心醫院副院長王明鉅認為，台電發言人沒有說錯，但沒有說的是全國電網的線路配置情形，所以哪怕發電機都正常，未來只要倒了一根電塔，台灣也會照樣陷入和今天一樣的狀況。

王明鉅在臉書分析，這次高雄興達發電廠裡的發電機確實沒有故障，而是路竹路北超高壓變電所的輸電設備發生問題，所以在電送不出去的情況下，為了保護發電機，才讓發電機跳電。

不過，這個決策發布後，在電力供應減少、需求不變的情況下，若全國電網頻率一直下降，就會造成其他發電機組跟著跳機，甚至造成全國電力供應崩潰。為了避免這樣的狀況，只好硬生生把需求降低到可以供應的數量。

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王明鉅引述台電說法，上一次2017年815大停電時，全國電費單據上的A組和B組已經停電過了，所以這一次輪到C組和D組。事實上，2017年那次大停電，大潭火力發電廠的發電機組也沒有故障，而是中油公司的天然氣供應突然中斷，讓發電機無燃料可燒，只好停擺。

▲台北市採分區供電，不少商家受影響無法營業。（圖／記者林敬旻攝）

王明鉅認為，台電發言人沒有說錯，這次大停電的確不是發電機故障，或是缺電，但台電發言人沒說的是，未來將成為全球第一大火力發現場的大潭燃氣電廠，只能經由一條345 KV的電力高速公路，將電送到全國電網上。

王明鉅指出，這條345 KV的電力高速公路，就矗立在大潭電廠旁邊的稻田，「只要倒了一根電塔，就算發電機都正常，台灣也照樣會陷入和今天一樣的狀況。」反觀台灣核能發電廠從1960年代的核一到現今封存的核四，每一座都有2條345 KV的電力高速公路。

王明鉅說，究竟什麼才是對國家和全民福祉有益的電力系統設計？什麼才是對國家全民有益的能源政策？「這次我第一次在黑暗中用手機和語音辨識寫臉書，但我相信這也算是我對台灣能源政策深具意義的一次紀錄與發聲。」

▼高雄興達電廠外觀。（圖／民眾提供）

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