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宜蘭宣布關閉16個風景區　6／6前國5也取消每周日北向高乘載

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情爆發，宜蘭縣長林姿妙今（13）日上午宣布，宜蘭縣內16個風景區、13種八大行業，即日起關閉至6/8。考量周休2日國5交通需求以旅遊為主，高公局研判每周日國5北向交通量將明顯減少，故自5月16日至6月6日每周日（5月16日、23日、30日及6月6日）暫停實施國5蘇澳至頭城之北向入口匝道高乘載管制。

16個風景區如下：

清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、維管束、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場。

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13種八大行業包括：

電子遊戲場、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業。

▲▼清水地熱22日遊客爆量，11時車輛一出一進總量管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣內16個風景區即日起關閉至6/8，圖為清水地熱風景區。（圖／記者游芳男翻攝）

高公局表示，宜蘭縣政府今宣布因應新冠肺炎防疫需求，縣轄16處風景區關閉至6月8日，考量週休2日國5交通需求以旅遊為主，高公局研判每週日國5北向交通量將明顯減少，若有短時間車流過大時，將透過匝道儀控進行管制。故5月16日至6月6日每周日（5月16日、23日、30日及6月6日）暫停實施國5蘇澳至頭城之北向入口匝道高乘載管制。

高公局特別提醒，雖然5月16日至6月6日每周日暫停實施國5北向高乘載管制，惟仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人多多配合。

另請用路人上路前務必檢查車況，避免於雪山隧道內發生車輛故障影響行車安全與順暢，並請養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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