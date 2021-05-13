可以假釋出獄！傅崐萁案高院裁准保護管束　即送花檢執行

▲傅崐萁案高院裁准假釋，可以離開監獄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前花蓮縣長、現任立法委員傅崐萁，因捲入炒作凱聚等公司股票，遭判刑定讞後，去年5月25日帶職（立法委員職務）入花蓮監獄服刑。他服刑過半後，今年4月初聲請假釋，經法務部矯正署複審核准假釋，高等法院也在13日作出裁定，准許傅崐萁假釋期間交付保護管束，高院隨即將裁定傳真花蓮地檢署，傅崐萁即將出獄。

傅崐萁因2003年間與股市名嘴張世傑（古董張）等人合作，炒作合機電線電纜公司股票，案件纏訟多年後，最高法院2018年9月間駁回上訴定讞，傅崐萁隨即被內政部解職，並在2018年9月25日進入花蓮監獄服刑，服刑206天後，2020年4月18日出監。

他出監後以國民黨身分參選立委，並順利當選，但檢方指控，傅崐萁於1997年尚未從政前，與時任台鳳公司負責人黃宗宏及已故股市金主黃任中等人，集資炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司上市股票，因此提起公訴。高院更三審2019年2月間輕判2年10月。案經上訴最高法院，最高法院2020年5月間駁回上訴，傅崐萁於去年5月底，帶職進入花蓮監獄執行。由於他先前另涉合機炒股案及假離婚案已執行1年1月，高等法院去年6月間裁定，傅崐萁共犯3罪應執行3年10月，但扣除傅崐萁曾經入監的刑期，最後傅崐萁只要在入監10個月後，就可以聲請假釋，他也在今年4月初提出聲請，矯正署12日複審核准假釋，並由檢方向高等法院聲請保護管束。

高院於13日傍晚裁定，「傅崐萁前因違反證券交易法案件，經判處罪刑確定，應執行有期徒刑3年10月(其中有期徒刑1年1月已執行完畢)，於民國109年5月25日入監執行。法務部於110年5月12日核准假釋，因刑法第93條第2項規定在假釋中應付保護管束，檢察官依刑事訴訟法第481條第1項規定，聲請受刑人假釋中付保護管束。經核聲請為正當，應予准許。」准許傅崐萁出監。

高院隨即將裁定傳真花蓮地檢署，由檢方安排保護管束的事宜，並向花蓮監獄開出釋票，傅崐萁最快13日晚間就可以離開花蓮監獄。