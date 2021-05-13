二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

▲邱毅辱罵李戡不肖子，二審逆轉判罰金8千元。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

已故作家李敖之子李戡，質疑前立委邱毅在大陸開節目是否報稅，邱毅在陸媒「今日頭條」播出的節目中辱罵李戡「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」。李戡提告，邱毅一審無罪，李戡上訴二審，高院二審認為這些話語已經足以貶損李戡名譽，逆轉改判邱毅罰金8千元，得易服勞役，可上訴。

李戡自訴指出，邱毅於2019年11月17日，在大陸地區「今日頭條」網站播出之「邱毅說」第119期「真統派對抗台獨獨台假統的內幕大公開」節目中，以：「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」，李戡認為這已經妨害他的名譽，所以提告。

法院審理時，邱毅否認犯罪，辯稱是針對當時攻擊他的所有言論，做綜合性的回應，沒有針對特定人，也與李戡無關。一審法院採信，判決邱毅無罪。案經上訴，高院二審綜合邱毅在節目中所使用語句、言論內容，以及李戡臉書發表文章，對邱毅在境外財產申報提出質疑與節目時序，可以認定邱毅這些言論指涉的對象即為李戡；另外高院也認為，這些不雅言詞，侮辱李戡，確實有貶抑污衊之意涵，依社會通念已使李戡感到難堪、不快，並足以貶損李戡的聲譽及人格，損害社會評價，因此這部分有罪，判罰金8千元。

此外，邱毅當時還有說出「你老爸如果在地下知道你幹了這個事，化成厲鬼也把你給咬掉」，邱毅一個月後在臉書的粉專上，也寫出：「蔡英文第二招就是買通『假統年輕人』」、「死皮賴臉地咬上我」等文字，甚至在監察院前接受媒體訪問時，又說了「死皮賴臉的小孩子」，李戡認為這些言語全都有刑責，一併提告。

但高院這部分全都判決無罪。高院指出，「厲鬼」文義為惡鬼，但從言論脈絡觀察，邱毅是對李戡先前對邱毅的質疑表示不滿，雖提到已故之李敖，但並非指稱李敖是厲鬼，並非侮辱死者。至於邱毅在臉書粉專發表的內容，是在分析、批評蔡英文的選舉策略，針對的對象為蔡英文，且未對所謂「遭買通之假統年輕人」有何具體描述或暗示，一般人不能只憑該文內容就能知曉文章指涉的「假統年輕人」是誰。

最後高院認為，「死皮賴臉」文義為不顧羞恥的糾纏，固然屬侮辱性言論；但當時邱毅在競選立委，受到李戡質疑，故他在受訪時，可能為了強調清白、抒發不滿，才使用較強烈貶抑評價用詞，邱毅當時的反應，和一般政治人物在選舉期間回應質疑與抨擊的情緒性用語差不多，社會大眾應該不至於因為邱毅受訪時的言論，就對自訴人的人格品行產生負面評價。綜合以上各點，高院這部分仍判無罪。

▼李戡告邱毅。（圖／記者羅志華攝）