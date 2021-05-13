蘇南／資安即國安，數位發展部如何帶動台灣數位轉型

▲政府推動數位轉型或數位治理，規劃新設「數位發展部」，預計一年內掛牌成立。（圖／CFP）

新冠肺炎疫情全球爆發，因應防疫需要，政府更須推動數位轉型或數位治理來提升韌性國力。疫情刺激數位經濟（Digital Economy）成長，行政院政委郭耀煌說，此範疇目前生產毛額約6,000億元，期望2025年時，我國數位經濟規模能夠倍增成6.5兆元，民眾使用數位生活服務之普及率可以達到80％。

資安即國安，台灣公部門每月遭受約3,000萬次以上的網路攻擊，先前有中國駭客組織Blacktech、Taidoor、MustangPanda與APT40等，利用政府資訊專案服務之承包廠商發動網路攻擊。日前，行政院已經成立「資通安全處」，國防部成立「資通電軍」，法務部調查局建立「資安工作站」，立法院更通過《資通安全管理法》；從法制、組織、到公部門等面向，為資訊安全建立基礎。

蔡英文總統出席台灣資安大會時表示，政府將推出「資安即國安2.0」戰略，規劃新設「數位發展部」，並成立專責的「資通安全署」，強化組織、落實法制、培養人才，支持產業提升；尤其是關鍵基礎設施及核心資料庫的防護韌性。

為此，行政院院會通過《數位發展部組織法草案》、《數位發展部資通安全署組織法草案》、《國家資通安全研究院設置條例草案》、《交通部組織法第六條條文修正草案》、《國家發展委員會組織法第二條條文修正草案》及《國家通訊傳播委員會組織法第三條、第九條及第十四條條文修正草案》，「數位發展部」將整併目前的科技部、國發會資管處、行政院資安處、NCC部分業務，作為推動我國整體數位發展策略的部級組織。

面向數位浪潮的挑戰，科技與數位發展不再只是經濟，也是政治與戰略問題。目前規劃的數位發展部之行政業務單位，包括數位政府司、資料治理司、產業發展司、綜合業務司；所屬機關包括資通安全署(原行政院資安處)及行政法人國家資通安全研究院，其統合管理相關政府財團法人，包括資策會、電信技術中心、台灣網路資訊中心等。

數位發展部的權限職掌包括：1.國家數位發展政策規劃及執行等；2.通訊傳播與數位資源之規劃及管理；3.建構數位科技應用與創新發展及人才培育；4.數位經濟產業之輔導、獎勵；5.國家資通安全政策、法規、重大計畫與資源分配等；6.政府數位服務、資料治理與開放之策略；7.數位基礎建設之整體規劃、推動及管理，相關工程技術規範、系統及設備法規訂定；8.數位發展之國際交流及合作；9.政府資訊、資安人才職能基準之規劃、推動及管理。預估今年下半年度籌備處將掛牌，之後的半年到一年內可能會正式成立。短期核心業務是做好資料治理與資安防護，長期則是因應新商業模式，設計風險可控管的「監理沙盒」，還有人才培育和設計法律配套等。

《數位發展部組織法草案》唯一有爭議的條文，乃因行政院版僅明定設立次級機關「資通安全署」，朝野立委認為應再設立「數位產業署」；經在場立委與官員討論，無法達成共識，會議主席裁示保留送朝野黨團協商。本文贊成立法院前述審議，認為「數位發展部」下，允宜設置「數位產業署」。

政府已將資通安全提升到國家安全層級，確立台灣正邁向數位國家之列。筆者以為，數位發展部的發展方向，將成為政府及產業的數位轉型發展推手。從數位經濟到數位疆土，都是數位發展部將來的業務主軸。該部將引導建立新的數位治理、數位經濟發展模式，展現國家數位治理的新風貌。

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●蘇南，國立雲林科技大學營建系兼任教授、交通大學土木工程博士、中正大學法學博士、中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。