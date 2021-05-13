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新光三越、遠百等7間百貨停電　業者：損失至少千萬元

▲百貨,停電,巨城。（圖／翻攝各官方粉絲頁、讀者提供）

▲全台大停電7間百貨受波及，此為SOGO新竹店，目前可見照明仍無虞。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（5／13）台電興達發電廠事故全廠停機，導致供電能力不足，全台傳出停電災情，百貨賣場也受波及，新光三越旗下4間分店、新竹巨城購物中心、台中大遠百都發生停電狀況，部分區域僅提供最低限度照明，業者確認賣場狀況後均表示無人受困。估計目前全台7間百貨停電損失超過千萬元。

行政院發言人羅秉成表示，目前興達電廠因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，5／13日下午3點起執行緊急分區輪流停電，台電會盡全力搶修，並於查明原因後向各界報告。許多民眾也都接獲簡訊通知。

首波新竹巨城購物中心、台中大遠百在下午3點左右停電，僅剩低限度照明，而下午4點左右，新光三越旗下4間分店，包括台北信義新天地A9、台北南西店三館、台南中山店、台南新天地小西門也陸續停電，由於百貨都有啟動備用用電系統，均表示沒有民眾受困，目前維持正常營運。

巨城購物中心表示，目前部分樓層停電，維持低限度照明，餐廳樓層還有電力供應，民眾也相當冷靜，店內人員會導引民眾結帳，也不會管制進出，停車場閘門則採全開，讓消費者可自由出場，不會有無法離開的狀況。新光三越則表示，停電當下都有立即啟動備用電源，照明無虞，仍持續營業；遠百也表示有備用電力，目前無人受困。

SOGO百貨則表示，新竹店首先確認電梯無消費者受困，並於門口派員告知入店消費者，幹部也在手扶梯提供照明，協助消費者上下樓，緊急供電系統則供走道及緊急照明使用，收銀機採不斷電系統，所以不受影響，目前正常營運中。

業界分析，今為平日上班日，逛街人潮較少，加上近日有疫情升級的狀況，賣場內人潮較少，但7間停電百貨中有不少都是大店，估計至目前即便停電僅約1、2小時，加起來的營業額損失應該也超過千萬元。

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