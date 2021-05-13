快訊／興達電廠出包全台大停電　立法院青島二館一片漆黑

▲立法院青島二館停電。（圖／記者林銘翰攝，下同）



記者林銘翰／台北報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電，立法院青島二館也傳出災情，不過目前僅青島二館發生停電狀況，其餘包括院區、議場、青島一館、青島三館、中興大樓等大樓的電力皆正常供應。

根據台電說法，因興達電廠因事故全場停機，目前系統供電能力不足，13日下午2點37分發出電力中斷通知，預計下午3點開始執行緊急分區輪流停電。

▲民進黨立委莊競程辦公室。（圖／記者林銘翰攝）



立法院青島二館13日下午也傳出停電，除了二樓為一片漆黑的狀況，一樓部分則因為有發電機，目前已局部恢復供電。一位辦公室位在青島二館的立委助理笑稱，「我們果然是二等助理」。

立法院青島二館位於青島東路與林森南路口，是距離院區最遠的立委研究會館，且研究室數量為最少，是較為乏人問津的冷門會館。

目前辦公室位在青島二館的立委，包括民進黨立委莊競程、高嘉瑜、國民黨立委林奕華、陳玉珍、葉毓蘭、無黨籍立委高金素梅等6人。

台電公司表示，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

▼民進黨立委高嘉瑜辦公室。（圖／記者林銘翰攝）



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