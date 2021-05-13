不斷更新／無預警大停電.....大台中43萬戶摸黑　16人受困電梯急呼救

▲全台無預警大停電，台中紅綠燈暗一片，工業區、精科、中科也遭殃。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

高雄興達電廠因事故全廠停機，全台多個縣市大停電，台中市包括市區烏日、南區、北區、北屯、潭子、北區、西區、中區和南屯區以及海線等大停電，共43萬戶停電，其中包括台中工業區、潭子工業區以及台中科學園區也都受影響停電。不過台中捷運公司表示，中捷未受停電影響。

從下午3點開始，台中市街道紅綠燈突然不亮，用路人全都傻眼，消防局也陸續收到電梯受困報案，到4點半為止總計有16人受困電梯。

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台電表示，台中市第一輪停電區域包括南屯區、精科園區、文心南路、台中工業區一帶、西屯區文心路三段、河南路二段、東大路以及台灣大道四段；大雅區神林路、雅潭路、民生路以及學府路一帶。

第二輪停電區域包括大肚區中山路、沙田路一段興和路;龍井區三港路、沙田路、中山路一段、二段以及中華路二段、台西南路；烏日區中山路、建國北路、中華路、光明路；大甲區中山路、甲后路、甲東路；梧棲區中央路、港富路、文華路、台灣大道、自強路、海尾路；清水區中山路、中央北路、光華路、海濱路、忠孝路、高美路、臨港路、民族路；沙鹿區中華路、北勢路、台灣大道、中港路以及鎮南路。

台電也提到，今日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

全台第一輪限電時間下午3點到3點50分，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。第二輪限電時間為下午3點50分到4點40分，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。第三輪限電時間4點40分到5點30分，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶，是否進行第四輪限電，需視恢復供電情況而定。