全聯搶貨慢一點！5／21起300件蔬果「第2件5折」、有機蔬菜88折

▲全聯5/21-6/17祭出產銷履歷生鮮蔬果300件商品「第二件5折起」、有機蔬菜「全面88折起」優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中央疫情指揮中心將防疫警戒升級為二級，許多民眾擔心提升為三級，昨12日紛紛到量販超市搶購口罩酒精、生鮮、民生用品；不過全聯福利中心將於5/21-6/17舉行年中慶，祭出超過300件生鮮蔬果商品「第2件5折起」、「有機蔬菜全面88折起」等優惠；而今（13）日也再次提倡營養均衡、剩食無痕理念，鼓勵消費者「吃多少買多少」、「買菜先規劃」避免浪費。

▲防疫升級，超市出現民眾搶購囤貨潮。（圖／記者林育綾攝）



全聯提到，花了13年經營有機與產銷生鮮蔬菜，現在成為全台最大有機店，門市裡的蔬菜不是有機就是產銷履歷；目前耕作面積超過500甲、契作農民超過2000位、年供應量超過12萬噸，販售的商品數量加起來更占了全部品項的一半，預計2021年契作面積可約900甲、生產噸數超過16萬噸，讓消費者不需要用昂貴的價格，就能隨時買到平價有機與產銷履歷商品。

如今為了2021年中慶，主打方便、安心、可溯源的「善美的」品牌生鮮蔬果，自5/21至6/17活動期間，祭出300件商品「第2件5折起」優惠、有機蔬菜「全面88折起」。同時在期間每週六日，共8天，使用PX Pay儲值金支付「滿1000元，送800福利點」，線上線下皆有消費再加贈200福利點，等於滿千送千點，最高10%回饋，相當於9折。

▲全聯花了13年經營有機與產銷生鮮蔬菜，分享「善美的食物計畫」4大政策。（圖／記者林育綾攝）

活動期間還加碼抽好禮，凡會員單筆消費每滿1000元，還可抽台鈴智慧雙輪eReadyFun（市價74,981元／台)共3名，福利熊金條1台兩（市價66,593元／條）共7名。而5/21~6/3期間，消費單筆每滿400元共贈WMF印花4枚；另福利卡友購買獨家品牌及生鮮商品，單筆每滿50元贈1個BT21積分。多重優惠下，估計本檔年中慶可帶動整體業績成長2成以上。

雖然祭出年中慶生鮮優惠，不過全聯也強調，今年首度宣布「全聯善美的食物計畫」，透過「生態平衡」、「溫度守恆」、「營養均衡」、「剩食無痕」4大政策，不僅達到產銷平衡供消費者安心商品，更期望能做到企業社會永續責任。

其中營養均衡方面，就強調「吃多少買多少」、「吃當季食物」等概念；而在「剩食無痕」的推廣上，除了商品於效期最後一天會貼上8折、6折促銷外，賣不掉的剩食還會貼上惜時標章轉贈社福機構，就是期望珍惜資源、不浪費。

▲全聯分享有機蔬菜「6大天王」。（圖／記者林育綾攝）

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