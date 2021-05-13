　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯搶貨慢一點！5／21起300件蔬果「第2件5折」、有機蔬菜88折

▲▼直擊全聯中正華山店。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯5/21-6/17祭出產銷履歷生鮮蔬果300件商品「第二件5折起」、有機蔬菜「全面88折起」優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中央疫情指揮中心將防疫警戒升級為二級，許多民眾擔心提升為三級，昨12日紛紛到量販超市搶購口罩酒精、生鮮、民生用品；不過全聯福利中心將於5/21-6/17舉行年中慶，祭出超過300件生鮮蔬果商品「第2件5折起」、「有機蔬菜全面88折起」等優惠；而今（13）日也再次提倡營養均衡、剩食無痕理念，鼓勵消費者「吃多少買多少」、「買菜先規劃」避免浪費。

▲▼直擊全聯中正華山店。（圖／記者林育綾攝）

▲防疫升級，超市出現民眾搶購囤貨潮。（圖／記者林育綾攝）

全聯提到，花了13年經營有機與產銷生鮮蔬菜，現在成為全台最大有機店，門市裡的蔬菜不是有機就是產銷履歷；目前耕作面積超過500甲、契作農民超過2000位、年供應量超過12萬噸，販售的商品數量加起來更占了全部品項的一半，預計2021年契作面積可約900甲、生產噸數超過16萬噸，讓消費者不需要用昂貴的價格，就能隨時買到平價有機與產銷履歷商品。

如今為了2021年中慶，主打方便、安心、可溯源的「善美的」品牌生鮮蔬果，自5/21至6/17活動期間，祭出300件商品「第2件5折起」優惠、有機蔬菜「全面88折起」。同時在期間每週六日，共8天，使用PX Pay儲值金支付「滿1000元，送800福利點」，線上線下皆有消費再加贈200福利點，等於滿千送千點，最高10%回饋，相當於9折。

▲▼全聯花了13年經營有機與產銷生鮮蔬菜，分享「善美的食物計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯花了13年經營有機與產銷生鮮蔬菜，分享「善美的食物計畫」4大政策。（圖／記者林育綾攝）

活動期間還加碼抽好禮，凡會員單筆消費每滿1000元，還可抽台鈴智慧雙輪eReadyFun（市價74,981元／台)共3名，福利熊金條1台兩（市價66,593元／條）共7名。而5/21~6/3期間，消費單筆每滿400元共贈WMF印花4枚；另福利卡友購買獨家品牌及生鮮商品，單筆每滿50元贈1個BT21積分。多重優惠下，估計本檔年中慶可帶動整體業績成長2成以上。

雖然祭出年中慶生鮮優惠，不過全聯也強調，今年首度宣布「全聯善美的食物計畫」，透過「生態平衡」、「溫度守恆」、「營養均衡」、「剩食無痕」4大政策，不僅達到產銷平衡供消費者安心商品，更期望能做到企業社會永續責任。

其中營養均衡方面，就強調「吃多少買多少」、「吃當季食物」等概念；而在「剩食無痕」的推廣上，除了商品於效期最後一天會貼上8折、6折促銷外，賣不掉的剩食還會貼上惜時標章轉贈社福機構，就是期望珍惜資源、不浪費。

▲▼全聯花了13年經營有機與產銷生鮮蔬菜，分享「善美的食物計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯分享有機蔬菜「6大天王」。（圖／記者林育綾攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
全台限電編組公開！分區停電「這3組不影響」　3招秒知組別
快訊／停電時間再拉長到下午5時30分　執行第三輪
快訊／全台停電還有第三波　快看電費單「C或D組」停電時間曝
快訊／分區停電！2輪限電至下午4時40分　393萬戶受影響
快訊／全大運即起宣布停賽！　9項賽事延期
快訊／新北通報18起火警　24起電梯受困緊急搶救中
快訊／全台大停電　蔡英文說話了
快訊／全台大停電！指揮中心記者會「黑一片」　全場錯愕：啊～
快訊／停電原因曝！興達電廠4部機組跳脫　系統頻率驟降
快訊／全台大停電　興達廠跳電「事故原因」曝光
快訊／新北12件電梯受困搶救中　4火警冒白煙
快訊／興達電廠事故全台大停電！　行政院回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】大同3C福利品特賣會　品牌家電38折起、指定空調送好禮

全聯搶貨慢一點！5／21起300件蔬果「第2件5折」、有機蔬菜88折

確診獅子會20人曾去新莊、北投店！好市多回應了

呆萌「卡娜赫拉的小動物」口罩陪防疫　粉絲快記下開賣時間

快訊／「母親節爆單系統掛點」被罵爆！必勝客最新補償方案來了

獨／直播競爭錢難賺　賣LV水桶包加贈「專櫃陪驗」！靠誠信衝市場

防疫品被搶翻！各大賣場「限購令」一次看　衛生紙、酒精不能多買

防疫用品被掃光！好市多：即日起每人限購口罩、衛生紙

入店要留姓名、電話！6大速食實施「實聯制」　身體不適者改外帶

全台瘋搶防疫用品！家樂福祭「限購令」　每人限買酒精1瓶

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

【廣編】大同3C福利品特賣會　品牌家電38折起、指定空調送好禮

全聯搶貨慢一點！5／21起300件蔬果「第2件5折」、有機蔬菜88折

確診獅子會20人曾去新莊、北投店！好市多回應了

呆萌「卡娜赫拉的小動物」口罩陪防疫　粉絲快記下開賣時間

快訊／「母親節爆單系統掛點」被罵爆！必勝客最新補償方案來了

獨／直播競爭錢難賺　賣LV水桶包加贈「專櫃陪驗」！靠誠信衝市場

防疫品被搶翻！各大賣場「限購令」一次看　衛生紙、酒精不能多買

防疫用品被掃光！好市多：即日起每人限購口罩、衛生紙

入店要留姓名、電話！6大速食實施「實聯制」　身體不適者改外帶

全台瘋搶防疫用品！家樂福祭「限購令」　每人限買酒精1瓶

朱立倫：興達電廠發電量佔全台3.88％　為何機組一故障全台跳電？

513全台大跳電網友怒轟　王定宇駁：不是發電量不足的問題！

哈佛醫學院10種超級食物　每日2品幫助降體脂「超商就有」

全台限電編組公開！分區停電「這3組不影響」　3招秒知組別

快訊／韓樂團成員聯繫不上！警方發現陳屍自宅　享年38歲

萬華阿公店又3例確診！飲酒店低調歇業　老司機曝：2小姐1服務生

前獅子會長群聚案！20人「6天跨足6縣市」36處　完整足跡曝光

消失的405分鐘！獅子會相關20人足跡　「卡拉OK、熱炒店」仍待查

快訊／停電時間再拉長到下午5時30分　執行第三輪

快訊／體育署：全大運現正進行比賽將繼續、明起8種類展期辦理

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

消費熱門新聞

好市多口罩、衛生紙今起限購

確診獅子會曾去新莊、北投店！好市多回應

各大賣場「限購令」一次看！

下班湧人潮！超市狂搬「泡麵、口罩」

家樂福即起「每人限購酒精1瓶」

母親節系統掛點！必勝客最新補償方案來了

6大速食品牌實施「實聯制」防疫

統一西瓜牛乳強勢回歸！

麥當勞全門市即起實施「實聯制」

uno攜手岡本打造「硬挺新態度」

獨／直播競爭錢難賺　賣LV水桶包加贈「專櫃陪驗」

頭皮冰炫風網友讚爆：洗完凍3天

全聯生鮮蔬果第2件5折、有機88折

摩斯漢堡跟進實聯制！措施看這裡

更多熱門

相關新聞

下班湧人潮！超市狂搬「泡麵、口罩」

下班湧人潮！超市狂搬「泡麵、口罩」

國內疫情持續升溫，繼昨日7例本土案後，今（12）日再增16例確診病例，各大超商、賣場先後祭出防疫新規，包括停止試吃、舉辦活動等，以防疫情持續擴大。而因疫情關係，全台各地出現防疫、生活用品搶購潮，《ETtoday新聞雲》直擊部分門市，超市在下班時段湧進滿滿人潮狂搬泡麵、口罩等商品，部分超商則已買不到酒精，也不確定何時會再補貨。

賣場口罩、酒精掀搶購潮！業者回應

賣場口罩、酒精掀搶購潮！業者回應

口罩、洗手乳補貨中！賣場線上訂單增3倍

口罩、洗手乳補貨中！賣場線上訂單增3倍

防疫新規一次看！網哭：怎麼上班

防疫新規一次看！網哭：怎麼上班

女兒想要可愛老虎！巧手媽吐司作畫網跪了

女兒想要可愛老虎！巧手媽吐司作畫網跪了

關鍵字：

全聯生鮮有機蔬菜產銷履歷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

國家警報響！興達電廠事故大停電

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

即／桃園某國小緊急通知曝！

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面