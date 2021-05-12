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直擊／下班湧人潮！超市狂搬「泡麵、口罩」　 超商酒精全賣光

▲▼直擊全聯中正華山店。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯門市下班時間湧進滿滿人潮。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者蕭筠、林育綾、周姈姈／台北報導

國內疫情持續升溫，繼昨日7例本土案後，今（12）日再增16例確診病例，各大超商、賣場先後祭出防疫新規，包括停止試吃、舉辦活動等，以防疫情持續擴大。而因疫情關係，全台各地出現防疫、生活用品搶購潮，《ETtoday新聞雲》直擊部分門市，超市在下班時段湧進滿滿人潮狂搬泡麵、口罩等商品，部分超商則已買不到酒精，也不確定何時會再補貨。

▲▼直擊全聯中正華山店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼泡麵、口罩最熱銷。

▲▼直擊全聯中正華山店。（圖／記者林育綾攝）

憂疫情恐大爆發，約晚上6時下班時間左右《ETtoday新聞雲》直擊全聯中山區某門市，陸續湧入不少上班族、主夫主婦們前往採購，其中，以口罩最為熱銷，架上約30多款口罩有20多款已被掃貨一空，僅剩零星盒數；另外像是生鮮蔬菜、泡麵及衛生紙也都是熱門選項，不少消費者都是一次拎2至3串衛生紙、整籃泡麵結帳，而目前牛奶、雞蛋等商品貨量仍十分充足。

▲▼直擊全聯中正華山店。（圖／記者林育綾攝）

▲民眾狂搬整籃泡麵、衛生紙。

▲▼全家。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼超商乾貨量充足，但部分門市買不到酒精了。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼文山區7-11防疫用品。（圖／記者周姈姈攝）

超商部分最熱銷的是口罩、酒精，像是7-11文山區門市僅剩櫃檯、貨櫃上有些許口罩，全家結帳櫃檯也只剩約10盒口罩，片裝款則剩不多，但酒精商品在全家、萊爾富門市皆已完售，店員表示不確定會不會再補貨。至於泡麵、牛奶等商品則貨量充足。

另，家樂福稍早也指出今日線上購物收單量較平日增加2倍，截至下午4時前已破萬筆訂單，民眾主要購買防疫商品為主，包括口罩、洗手乳、乾洗手、消毒水、漂白水等，也有民生用品像是包含米、泡麵、罐頭、餅乾零食及衛生紙；實體門市部分則在人潮約在中午過後陸續湧入，目前全台分店持續補充上架貨量。

愛買則說下午起雙北賣場來客率增3成，大多購買衛生紙、泡麵及抗菌防疫商品，線上購物部分訂單量也增加2至3成，並表示目前貨量充足，請民眾無須擔心。

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