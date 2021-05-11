搶到貓咪生吐司！女兒求「做可愛老虎～」　巧手媽一畫…網跪了

▲巧手媽應女兒要求，畫出「可愛老虎」。（圖／流星雨授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯日前開賣超療癒的「貓咪生吐司」，吸引許多貓控搶購。就有一位巧手媽終於買到貓咪吐司，沒想到卻被女兒出了道題「媽，妳可以做可愛老虎嗎？」意外的是，巧手媽不僅沒被難倒，生出的老虎吐司圖案還逼真到不行，讓網友也笑讚，「貓咪吐司49，媽咪做的這一片應該直接賣490了吧！」

流星雨在臉書《家有小學生之早餐吃什麼》貼出3張照片，說她終於買到貓咪吐司，結果女兒就問她「媽，妳可以做可愛老虎嗎？」原PO則是一口答應，隔天早上端出老虎吐司成品，笑說「老虎吐司好了，牠叫『可愛』」，沒想到卻讓女兒無言以對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看看照片，只見原PO做的並不是什麼Q版的老虎吐司，而是超擬真的白老虎。流星雨也透露這隻老虎的做法，「吐司塗上creamcheese～烘焙用竹炭粉加煉乳調勻……」，接著就是用乾淨的水彩筆，沾著煉乳塗在吐司上。

▲超寫實逼真的老虎，看得出原PO畫工深厚。（圖／流星雨授權使用）

流星雨笑說，當時她是看著網路的水墨老虎圖跟著畫的，也直說會答應女兒的請求，就是希望增加自己跟孩子的回憶，「我幾乎天天都幫小孩做早餐，早餐變成我跟小孩共同的樂趣跟回憶。」

巧手媽也把照片貼到《我愛全聯-好物老實説》，貼文吸引超過8700多人按讚，網友紛紛直誇，「神人等級 被家庭主婦耽誤的畫家」、「哈哈哈哈！應該叫『威猛』才對」、「我不小心笑了～跪求妹妹心裡的陰影」、「大神在此啊」、「媽媽是寫實派大師」、「完全無法反駁」、「這媽媽，妳又頑皮囉！」