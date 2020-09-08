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《天下》評比新竹市競爭力全國第三　逾9成市民：住竹市很幸福

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▲新竹市長林智堅獲得市民高度的肯定。。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅獲得市民高度的肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《天下雜誌》今日公布2020幸福城市大調查排名，新竹市競爭力總排名獲全國第三，新竹市長林智堅則在縣市首長施政滿意度獲第四名，新竹市民在民調中回答居住在此「非常幸福」和「有點幸福」的比例更超過90％；林智堅表示，無論是城市客觀評比、首長滿意度，新竹市都持續進步，要感謝市民的支持與肯定，市府團隊會持續務實做事，為人民帶來幸福與進步，下半年更將透過台灣設計展、台灣燈會，分享新竹市的蛻變。

根據《天下雜誌》報導，新竹市競爭力總排名獲全國第三較去年進步一名，在經濟力、施政力、文教力等三項客觀條件上，新竹市排名前三；縣市首長施政滿意度指標中，新竹市長林智堅更獲得調查民眾85%以上的肯定。

《天下雜誌》報導指出，台灣縣市人口多半在減少，但新竹市與同樣名列前三的連江縣、金門縣，卻是全台少數呈現「連續正成長」的縣市，在民調中當問及居民「住在該縣市是否幸福」，新竹市民回答「非常幸福」和「有點幸福」的比例都超過 90％。

對於滿意度、城市評比都持續進步，林智堅說，要特別感謝市民的支持與肯定，近年團隊努力打造宜居環境，也吸引更多年輕家庭選擇定居在這座城市，未來仍將秉持「沒有最好，只有更好」的態度務實施政，帶給人民幸福與進步，接下來還有台灣設計展及台灣燈會兩場指標性活動登場，將向全台民眾分享新竹市的蛻變。

根據《天下雜誌》報導，幸福城市大調查針對經濟、環境、施政、文教、社福五大面向，透過共73項主、客觀參考指標做出各項評比；首長施政分數則是透過民調滿意度、專家評比綜合結果。

新竹市總體競爭力更獲非六都第二名，其中經濟力、施政力、文教力都排名非六都第二名。在經濟力13項細項指標中，竹市每戶可支配所得中位數、每人消費支出、家戶連網率等項目名列前茅，文教力13項細項指標中，竹市在公共圖書館每人借閱量達非六都第一，平均每人借閱量達4.3冊，相關指數都與六都相當。

文教力也獲《天下》評比非六都第二肯定，林智堅市長表示，新竹市文教力近年在各家媒體評比中名列前茅，過去四年來，教育一直是市府的重點工作，市府已投入超過48億推新校園運動，新設2校，並改善34棟老舊校舍，另也投4.5億讓竹市公立國中小「班班裝冷氣」，軟體方面，也有每年度仲夏藝文季、兒童藝術節、竹塹國樂節等重點藝文活動，全方位提升竹市的教育、藝文環境。

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