《遠見》2020全國縣市競爭力調查　竹市全國第一超越北市

▲新竹市總體競爭力首度登上全國第一，也終止台北市蟬聯八年冠軍的紀錄。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《遠見雜誌》今（28）日公布2020全國年縣市總體競爭力調查結果，新竹市總體競爭力首度登上全國第一，也終止台北市蟬聯八年冠軍的紀錄，新竹市長林智堅表示，這份榮耀屬於所有新竹市民，也要感謝市民與市府團隊，他並誠摯邀請大家10月1日至11日一起「Check in新竹－人來風」，參與2020台灣設計展，見證這座城市的改變。

遠見每年針對經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大政策、共105個細指標評鑑全國各縣市。

新竹市總體競爭力，今年首度登上全國第一，超越首都台北市，其中，「社會福利」指標傲視群雄，蟬聯全國第一名，是「最會照顧民眾的城市」，還有兩項指標最大進步，分別為「經濟與就業」和「地方財政」，分別進步三個與七個名次，在城市經濟發展上有大幅突破。

遠見每年針對經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大政策、共105個細指標評鑑全國各縣市。新竹市總體競爭力，今年首度登上全國第一，超越首都台北市，其中，「社會福利」指標傲視群雄，蟬聯全國第一名，是「最會照顧民眾的城市」；在「經濟與就業」排名第四，相較去年進步三名，在「地方財政」排名4名，相較去年進步7名。

對此，林智堅表示，首都台北市擁有許多資源，新竹市作為非六都，要超越台北市是「非常困難」的超級任務，此次亮眼成績都要歸功於所有市民，與市府團隊一樣在自己崗位戰戰兢兢努力。近年來新竹市府透過設計力導入公共建設，讓市民有感，未來，市府團隊將秉持「市政工作沒有最好，只有更好」精神，繼續投入市政。

根據《遠見雜誌》指出，今年評比結果前十名的陣容變化不大，依然呈現大都會和非六都小城市各擁半邊天的均勢狀況，令人震驚的是，長年盤據龍頭的台北市，首次讓出冠軍寶座；人口僅45萬的新竹市，排名從2015年的第八名一路竄升，終於奪得第一，中止「天龍國」連霸。

行政處表示，新竹市在社福面向蟬聯冠軍，台東縣緊追在後；在治安上名列全國第三；此外，竹市在「地方財政」拿下全國第四名，是進步最多的縣市，大幅躍進的「自籌財源成長率」表現最亮眼；「教育與文化」則拿下全國第四，是非六都第一。

此外，其他各項指標也都位居全國前段班，其中攸關市民生活水準的經濟就業、教育文化、醫療衛生、公共安全與消防等關鍵指標，全列全國前三，竹市也因此在競爭力總排名上首度打敗台北市障礙，擁有全國第一的生活品質。

新竹市政府也邀請，2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，10月1日至11日將於新竹盛大展開，新竹市府與最頂尖的設計團隊攜手策展，邀請大家一起看看設計如何改變這座城市，並重新認識這座城市。