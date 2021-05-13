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國中會考明天下午3點開放看考場　考生、家長不行進入教室

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國中會考將於周末登場。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

110年國中會考將於本周末（15、16日）登場，全國逾20萬名考生分別在18個考區、225個考場應試。考生可於考試前一天（14日）下午3時至5時開放看考場。教育部指出，為避免過度群聚，考生及家長均不得進入試場教室，並須體溫量測，請遵照各考場學校動線進場，體溫過高者不得進入。

為因應疫情，全國試務會規劃相關防疫措施，包括全程戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、英語（聽力）考試照常施測、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出場動線等。

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教育部表示，已報名且依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理(經醫院安排採檢未獲結果者)期間涵蓋國中會考考試日期的考生，一律不得參加考試，得參加5月29日、30日補行考試。倘有私自參加考試情事，經查證屬實後，除應由主管機關依法處置外，將取消考試資格且不予補救。

教育部提醒，考生進入考場時，須戴口罩並配合體溫量測，如故意不配合者，禁止進入考場；考生進入試場時須戴口罩，未戴口罩者不得進入試場。監試委員得請考場試務中心派員協助勸導，經勸導或處理仍故意不戴口罩者，禁止進入試場。

教育部提到，考生於試場內考試期間應全程戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。

也因國內疫情升溫，這次考試將加強三項防疫作為，包含，一、 增加考場內設置酒精及乾洗手等防疫物資及定點數量，以維持手部清潔；二、 增加洗手臺及廁所的清潔消毒頻率，並於考試當日結束時，再次消毒；加派工作人員、增加巡區頻率、防疫協助及提醒參加人員全程戴口罩。

▲張哲愷成為全縣唯一獲得75滿級分的考生，另有自然組4名考生58級分。（圖／記者黃孟珍翻攝）

教育部呼籲，5月15、16日考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。

另為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。非應試用品，包括妨害考試公平之用品，如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等；或行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等）等皆不可攜入試場。

全國試務會提醒，若不慎將非應試用品攜入試場，應於考試開始前放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試期間，隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，記該科違規2點，若為寫作測驗則扣一級分。

教育部再次提醒考生，避免出入人潮擁擠的地方，隨時關注自己的健康狀態，安心準備應試，才能有最好的表現。


 

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