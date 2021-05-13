國中會考故意不戴口罩0級分！屏東防疫升級　考場增設酒精乾洗手

▲屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

110年國中教育會考將於5月15至16日舉行，屏東縣有6621位學生，共設置了屏北高中、屏東女中、屏東高中、屏東高工、潮州高中、內埔農工、佳冬高農、東港海事、琉球國中及恆春工商等10個考場，為確保學生應試安全，相關防疫措施出爐。

縣府說，考生全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風。

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英語（聽力）考試照常施測、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出場動線、確保整體考生應試健康與安全等。因應疫情擴大，會考防疫措施新增三點，第一：增加各考場設置酒精或乾洗手數量，讓考生和試務人員加強消毒；第二：增加試場內廁所、洗手台等公共空間清潔頻率；第三：加派工作人員到場巡視，提醒戴口罩、勤洗手。

縣府提醒考生特別留意，凡自主健康管理的考生應由本人或其法定代理人於5月9日起，主動填寫「110年國中教育會考自主健康管理考生通報單」並檢附相關證明文件向屏東考區試務會(國立屏東高中)通報，不得隱匿。

各考場將在5月14日下午3時至5時，開放考生至考場認識環境，但不得進入試場教室內。會考期間，進入試場時須戴口罩，未戴口罩不得進入試場，屢經勸導仍故意不戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。

另提醒要避免常見違規行為，如攜帶教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、手機、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4 等），和具通訊、錄影、照相或計算功能之穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）等非應試用品入場、應考期間手錶手機發出聲響、提前翻閱試題本等事項，建議考生應於考前熟悉簡章相關規定，並遵守試場規則。

縣府教育處叮嚀考生，為便於試場管理，考試期間請穿著學校服裝，另為配合防疫措施，請考生提早出門並記得攜帶准考證，天氣炎熱宜適當補充水分，注意飲食衛生，避免影響考試。

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