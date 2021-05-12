國中會考若遇第三級警戒　教育部啟動防疫機制：帶學生離開原試場

▲教育部主秘廖興國說明國中會考防疫措施。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布增加7名本土病例，今再新增16例本土案例，國內疫情在短短兩天內急速升溫，國中教育會考將於本周末登場。教育部今（12日）說明，若社區內出現疫情需要防堵，且該社區內正好設有會考考場，屆時將啟動備用試場，帶應考學生離開原試場。

疫情升溫，國內隨時可能進入第三級警戒，屆時恐衝擊國中會考，教育部主任秘書廖興國稍早表示，考生若被指揮中心框列需居家檢疫、隔離、自主健康管理（經醫院採檢結未出爐前果）等考生，就會被勾稽不得進入考場，並將於5月29、30日進行補考；而若是一個社區裡的考場學校，進入3級防疫、社區需要圍堵時，就會啟動備用考場，帶應考學生離開社區內。

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廖興國說明，過去會考均有設置相關應變、接駁措施，若真的發生社區感染，會由教育部偕同服務學校、各分區考分會，將學生運送到其他備用考場辦理，一定會讓學生順利應考。

另外，針對各級學校的畢業典禮、畢業旅行恐受影響。廖興國表示，教育部今日會將通報各學校，辦理相關活動務必尊重指揮中心的防疫規範，目前警戒是到6月8日，畢旅若遇疫情則可依個案狀況，授權各校評估因應。

第3級標準是國內單周出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例，屆時民眾外出需全程配戴口罩，並停止室內5人以上、室外10人以上聚會，且僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需場所，群聚感染社區並將進行圍堵。

