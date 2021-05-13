5／15、16國中會考照常舉行　教育部公布8大防疫措施

▲校園防疫措施。（圖／行政院提供）



記者蔡文鈴／台北報導

本土新冠肺炎疫情升溫，行政院13日召開院會，教育部，說明強化校園防疫、國中教育會考防疫、全國大專校院運動會防疫等強化防疫作為。針對百人以上授課班級，建議調整線上授課，大專校院運動會，全程實施實聯制。

行政院長蘇貞昌表示，防疫期間，政府要協助各級學校提供學生妥善周全的健康照顧，並保障孩子就學權益，是家長及社會的高度期待，請教育部及各部會應持續審慎、妥善規劃；如在校園有發現確診病例，亦應迅速完善處置，以減少疫情在校園蔓延。教育部與指揮中心及各部會、地方政府攜手合作，共同協助校園防疫，行政院也會給予全力支持，讓國家對全國學生的照顧，能更周全、更完善。

教育部各項強化防疫措施，說明如下：

一、強化校園防疫



1.入校全面量測體溫。

2. 保持教室通風良好。

3. 提升校園環境清潔消毒頻率。

4. 宣導師生避免出入人潮擁擠公共場所，並應全程佩戴口罩。

5. 校內相關集會活動採實聯制、維持社交距離、人流管制。

6. 評估停辦室外500人以上活動、室內100人以上活動。

7. 用餐採實聯制，並強化午餐製備之衛生安全。

8. 向師生宣導大眾運輸禁止飲食。

9. 100人以上大班授課應立即改善環境或調整授課方式(線上教學)。

二、國中教育會考防疫

教育部預定於今年5月15日至16日辦理國中教育會考，基本防疫及強化防疫措施如下：

1.全程佩戴口罩

提供口罩給所有考生（考試日每日1片），除用餐外，其餘時間佩戴口罩。

2.進入考場前，全面量測體溫

額溫≧37.5度或耳溫≧38度，複測未過，至第二類備用試場應試。

3.不開放陪考，由學校組成考場及考生服務隊

考生因身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病者，須事先申請陪考。

4.各試場開放冷氣

開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風。

5.維持各試場及休息區通風並加強消毒

提高試場及休息區之環境消毒頻率，並提供手部清潔等防疫物資

6.管制考場進出場動線

考場預先規劃考生進場、出場及考場內部移動動線，並做好標示及引導管制。

7.確保全體考生應試健康與安全

與指揮中心勾稽考生資料機制，試前掌握依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）之考生名單。

8.保障「具感染風險民眾追蹤管理機制」考生考試權益

配合防疫而無法應試者，將併同大陸考場，於5/29、30日辦理補考。

三、全國大專校院運動會防疫



教育部預定於今年5月5日至18日辦理大專校院運動會，因應疫情升級，教育部強化防疫措施如下：

1.填寫TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）防疫評估表

評估選手、隊職員、裁判、工作人員、志工、貴賓是否可進場，並將近期相關案例之足跡資料納入問卷，讓教職員工生及選手重填一遍，篩選可能的接觸史。

2. 採單一出入口、量測體溫及落實「實聯制」

採單一出入口，要求所有裁判、選手、教練皆須佩戴口罩、酒精消毒，且於量測體溫之時也作人臉辨識，落實「實聯制」。

3.人流及動線管制

人員進出場皆須刷識別證，落實「室內100人以下，室外500人以下」的人流管制，並管制選手進場及換場動線，以及所有選手須於賽後立刻出場。

4.選手休息區管制

室外選手休息區拉大分區空間，室內場館休息區則移到戶外。