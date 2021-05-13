賣場衛生紙、泡麵全被掃空！　他哀號連「套子」都賣完

▲家樂福泡麵、罐頭櫃幾乎被掃空。（圖／翻攝爆怨2公社）



記者崔子柔／綜合報導

台灣昨（12）日又新增16例本土確診，指揮中心宣布提升至二級警戒，新北市長侯友宜也說如果社區感染失控，「該封就會封」，昨晚各大賣場就出現搶購情形，泡麵、衛生紙幾乎都被掃空，還有網友抱怨，連「保險套」也賣完。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他昨天傍晚去好市多中和店，到停車場就明顯感覺到人特別多，排隊隊伍也比平時長很多，「衛生紙也搶光了！」

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▲好市多防疫搶購潮。（圖／翻攝自臉書【Costco好市多 商品經驗老實說】）



另名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，北北基確診很多沒錯，「但好像沒到需要這樣搶泡麵的地步吧！這情況我還以為是蝗蟲過境咧，搶酒精、搶口罩、搶泡麵，再來要搶什麼？」

▲民眾到賣場時已被掃空。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



還有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文問，「哪裡還有保險套」，稱全聯的貨都被掃光，跑了好多地方也都賣完，引來不少人回應說「急用的話..先用保鮮膜吧」、「小北百貨有手指套，基本上一包可以了」、「封城沒地方跑，只能在家做功課」、「因為疫情又嚴重起來，這兩天保險套都被掃光，是屬於超前部署物資」、「衛生紙跟泡麵就算了，連保險套也被囤貨搶光了啊」。

▼民眾哀號保險套也賣完。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

