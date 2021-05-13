北市「五大市場」啟動人流管制　進入超商地下街需全程戴口罩

▲北市針對室內市場啟動人流管制。（資料照／記者劉亮亨攝）



政治中心／綜合報導

國內新冠肺炎進入社區感染階段，北北基出現不明感染源，北市府日前將疫情警戒提升至第二級，13日宣布啟動「準第三階段」防疫措施，針對人潮眾多的室內市場啟動人流管制，民眾需全程戴口罩。

北市政府宣布，即刻進入「準第三階段」防疫工作，北市產業局自5月14日起提升防疫措施，各市場、超市及轄管地下街加强宣導保持社交距離，要求攤商及民眾全程配戴口罩，出入口設置酒精消毒機台、提高環境消毒頻率。

重點市場啟動人流管制，包括「光華、光復、士東、南門、成功」，也要求業主自主體溫量測管理，市場出入口管制及室內外活動延後舉辦或停止辦理。

另外，人流眾多、管制困難的各大夜市，也要加强宣導攤商及民眾全程配戴口罩、飲食攤確實使用防疫隔板、提高環境消毒頻率等。

台北市各百貨業者、商場、賣場、商圈組織及十大行業，配合市府府防疫政策相關規定，包含室內保持空氣流通、人員全程配戴口罩勤洗手、場館管制點放置乾洗手液、經常接觸面每日落實環境消毒、場館落實實聯制及落實社交距離，公共區域需全程配戴口罩。

而北市府所主辦的活動，在6月8日前全面取消。並開始嚴格執行公署實名制。市府大樓從即日起，進出實施實名制管制，透過身分證掃條碼、台北通條碼，或其他經實名認證的卡片，如公務員的卡證、學生證等，做為出入的憑證。

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