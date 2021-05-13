美參議員建議FBI設56特工查陸籍留學生　華春瑩：設30萬個才夠

▲美國華盛頓特區聯邦調查局（FBI）總部。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

外傳美共和黨參議員提案要求聯邦調查局（FBI）設立56個特工職位，負責陸籍留學生在美的間諜和偷竊行為。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，「他可能太低估了，‌‌前幾年中國留學生在美國有30來萬，他應該提議‌‌設立30萬個崗位（職位），或者至少15萬個，順便解決一下美國國內的就業問題。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

《人民日報》報導，對於美國議員的各種論調，其實很多人都感到非常疑惑，有很多匪夷所思的地方，因為現在美國國內有很多待解決的問題，比如說美國的一些領導人經常抱怨的，美國目前的基礎設施遠遠落後一部分的國家和地區，比如美國國內嚴重的新冠肺炎疫情，近60萬人死於疫情。

此外，過去一年美國針對亞裔的仇恨犯罪急劇增加，包括少數族裔的問題。包括普立茲獎獲獎作家約·托蘭，在他的著作《希特勒傳》當中，寫到希特勒說他建立集中營的想法和種族滅絕的做法，大部分源於他對英國和美國歷史的研究。夏威夷大學的歷史學家斯坦納爾德，在他的著作《美國大屠殺》中指出，美國對印第安原住民實施的種族滅絕是歷史上規模最大的種族滅絕。

報導稱，美國不管是歷史上還是現實當中，都存在很多問題，那麼由美國的人民選出來的這些美國國會的議員為什麼不去專注、不花時間和精力、不投入去解決美國國內存在的問題，而天天對中國的事情說三道四，亂出主意呢？