阿公店爆2女確診！在地人曝「萬華茶藝街」4黑幕：像他們的夜市

▲爆出2名女員工確診後，萬華阿公店附近空蕩蕩。（圖／記者游宗樺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣昨（12）日新增16例本土確診，其中2名確診者在萬華阿公店上班，由於其工作環境人流往來，所以讓人不禁擔心病毒擴散的可能性。一名在超商工作的網友發文表示，萬華和新北中和一帶都爆出確診，而兩者有4個共通點，因此侯友宜當然會直接宣布八大場所全部暫停營業。

這名網友在PTT的Gossiping板上發文，提到自己在超商工作，比起胭脂粉的味道，其實三水街這條小巷子都是老人臭，比方說，巷口就常有遊民在大號、小便。他表示，其實如果走遠一點到西門町，或許能遇到比較年輕、大約20多歲的妹妹，不過三水街、西園路一段，則是「高溫茶」。

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▲原PO親揭內幕。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，萬華和新北中和都爆出確診，而這兩者有4個共通點：

1.都是茶店，但當然不是泡茶的地方

2.幾乎都高溫茶、燙茶，小姐年紀多大於50歲

3.店裡不發生關係，真的要帶出場就會去附近的便宜賓館

4.去的人通常是阿伯或未見過世面的年輕人，那邊就像他們的夜市

綜合上述4點，原PO認為，新北市市長侯友宜當然會宣布八大場所全部暫停營業，先暫時停掉以避免疫情擴大。貼文曝光後，不少網友都留言回應，「專業探店人」、「體液接觸加上變種傳播力強，未來發展不樂觀」、「只會轉地下，更難管理」、「學到了」。