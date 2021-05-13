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國中會考祭5大防疫措施　蔡英文盼家長與考生體諒

▲蔡英文盼家長與考生體諒會考的防疫措施。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文盼家長與考生體諒會考的防疫措施。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

受到國內疫情升至第二級影響，將在15、16日登場的國中會考將統一採取5大防疫措施，包括全程戴口罩、不開放陪考等。對此，總統蔡英文在臉書不僅感謝各地考場工作夥伴積極應變，也向考生與家長喊話，盼多多體諒。

「國中會考如期舉行，防疫全面提升，請考生和家長安心！」蔡英文13日下午透過臉書表示，國中會考是所有國中學生重要的日子，為因應疫情，經教育部和防疫專家多次討論後，以最高防疫規格舉辦，並報請指揮中心通過。

蔡英文也說，針對近日疫情變化，各考場也會增加防疫物資（洗手液、肥皂、酒精等）的準備數量及設置定點、增加洗手台及廁所的清潔消毒頻率，以及增加考場巡視頻率，確保防疫措施都有落實，能有效維護考生的健康。

蔡英文表示，她要謝謝全國各地考場工作夥伴積極應變，也要請考生和家長們多多體諒。「我們已經做好最安全的準備，祝福所有考生，為自己爭取到最好的成績、順利前往心中理想的學校，大家加油！」

5大防疫措施有：

全程戴口罩：統一提供口罩給考生，沒戴口罩一律不得進入考場及試場。

不開放陪考：除了經審查同意的身心障礙、重大傷病等考生可以有一名家長陪考外，其他類型考生不開放家長進入考場陪考，考場內由服務隊來協助考生。

設置體溫量測站：考場入口設置體溫量測站，逐一查驗身分、量測體溫，並提供手部消毒。

設置備用試場：自主健康管理、現場發燒或具呼吸道症狀的考生，將安排在備用試場的不同教室應考。

維持試場通風：試場開冷氣時，維持四個角落窗戶的適度通風，不得用風扇向考生吹送，以免增加飛沫傳染風險。

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