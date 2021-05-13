滿州婦上山採月桃葉失聯　警消靠手機最後發話位置找到人

▲恆春警分局滿州分駐所警員莊春雄會同消防人員找到婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

端午節腳步近了，屏東縣滿州鄉王姓女子與婆婆上山分頭採月桃葉準備綁粽子，相約採集會合點卻未見婆婆行蹤，著急求急滿州駐所，警方上山搜尋，通報勤務中心調閱她手機最後發話位置，經2個多小時後在一間民宅前找到她，沒有外傷，意識清楚，結束一場虛驚。

日前恆春警分局滿州分駐所接獲王姓女子報案，稱其與婆婆一同前往滿州鄉山區分別2處採集月桃葉，大約在下午15點採集結束後，仍未見其婆婆下山，唯恐發生意外，乃至分駐所請求警方協助。

滿州所受理後立即派遣警員莊春雄會同滿州消防分隊及王姓報案人等共同前往失聯地點附近搜尋，警方除擴大調閱附近路口監視器外，並通報恆春分局勤務指揮中心調閱手機最後發話位置，經一番搜尋後，在當日晚間20時許於滿州鄉一間民宅前發現她的行蹤，經初步檢視詢問，發現她精神、意識均清醒，身體無任何受傷，交由家人帶回。

分局長陳至瑋肯定同仁積極鍥而不捨搜尋助人精神，值得同仁學習，並呼籲民眾，山區路況不佳且複雜，進入山區應結伴而行，不要單獨行走，以避免意外發生。

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