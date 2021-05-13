基隆重症婦到過彰化竹安宮、普天宮　縣府連兩天大消毒

▲基隆重症婦曾到過彰化竹安宮、普天宮，縣府連兩天大消毒，確保安全。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿、唐詠絮／彰化報導

基隆重症婦傳出曾搭乘遊覽車南下彰化鹿港竹安宮、芳苑普天宮參拜後，彰化縣副縣長洪榮章13日上午代表縣長王惠美關心宮廟消毒的情況，洪說，這兩天疫情升溫，國內確診人數新增23例，未來可能提升至三級警戒，縣長第一時間即下達防疫不容有破口指令，昨天鹿港清潔隊已經到竹安宮和芳苑普天宮環境消毒，今天會協調芳苑鄉公所再次至普天宮大範圍消毒。

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洪榮章表示，最近各地宗教進香交流持續進行，為確保防疫不容有破口，時值疫情持續升溫，呼籲人多的宗教交流活動暫停或延後，並將持續要求各宮廟做好內部的防疫措施，目前共匡列39名接觸者，包含竹安宮15人、普天宮24人，會進行採檢及居家隔離，並持續疫調當中。

他再次誠心呼籲全體國人面對這次疫情一定要同心協力，絕不能讓全台灣長久努力防疫功虧一簣，務必將防疫工作落實，以確保台灣度過疫情。

▲彰化縣副縣長洪榮章呼籲全體國人同心協力對抗疫情。

普天宮副主委洪媽壹表示，普天宮香火鼎盛，昨天接獲通知後，已經立刻派員於廟區內進行消毒，今天上午再進行一次消毒，下午廟方也會自行再派員全區消毒，確保日後香客來參拜是安全無虞的。

普天宮指出，當天遊覽車在11點50分到達吃午餐，停留到下午大約2點左右離開。

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