　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外媒：全球防疫優等生破功？　台灣進入社區感染2天增23例本土

記者黃翊婷／綜合報導

有「全球防疫優等生」之稱的台灣，近2日內一口氣增加23例本土病例，不僅國內民眾憂心，也引起各國關注。還有外媒報導，全球防疫優等生是否會在這波疫情中破功，畢竟台灣沒有實施普篩，不排除通報的確診病例與實際情況存在差異。

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾搭乘大眾運輸工具都要戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

台灣新冠肺炎疫情升溫，光是11日、12日這兩天，就分別增加7例、16例本土個案。台北市政府12日宣布進入「準第三階段防疫」，不僅公家機關大樓實施實名制，各大賣場、4大超商也相繼祭出暫停試吃、停借廁所等措施，許多活動、宗教相關聚會也紛紛取消或是延期。

根據《德國之聲中文網》報導，台灣自去年疫情爆發以來，就被國際視為全球抗疫中的優等生，2020年8月時任美國衛生部長的阿札爾（Alex Azar II）還親自訪台，他在出發之前接受媒體訪問，並強調此行是要加強美國與台灣在衛生安全方面的夥伴關係，希望能學習台灣的防疫經驗。

▲▼防疫採購。（圖／記者陳雕文攝）

▲部分地區超市出現搶購潮。（圖／記者陳雕文攝）

而2020年底台灣總統蔡英文接受美國康乃爾大學《康乃爾法律論壇》（Cornell Law Forum）期刊書面訪問時，也曾大方分享台灣抗疫成功的關鍵，分別為3大主要原則，審慎以對、迅速應變以及超前部署，這才掌握住先機，避免封城。此外，疫情期間台灣還打出「Taiwan can help」的口號，向其他國家捐贈醫療口罩，一度掀起國際關注。

報導中提到，但去年有媒體報導，比利時工程師、日本留學生返國後確診的消息，台灣中央流行疫情指揮中心經過調查，認定這些病例的感染源都不在台灣；而截至2021年5月12日台灣的總確診數為1231例、死亡12例，加上台灣沒有實施過普篩，因此也有部分人士認為，或許台灣通報的確診病例與實際情況存在差異。

ET快訊
萬華2確診　媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼
發文「乾脆大家倒閉」被砲轟　郎祖筠深夜139字道歉了
私約空姐染疫！華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒
本土+16！呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人感動讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又是榮譽殺人！20歲男被發現是同志　親戚竟聯合「斬首殺害」

外媒：全球防疫優等生破功？　台灣進入社區感染2天增23例本土

《台灣關係法》起草人在美逝世　享嵩壽102歲

加拿大華裔科學家寄病毒回武漢！　安全情報局介入調查

美股狂洩681點！通膨數據引發憂心　台積電ADR跌逾4%

美國將小米移出「黑名單」　雙方同意和平解決訴訟

酒吧「喝2杯」中鏢感染　東盟會長揭30天慘痛經歷：肺快咳出來

女星IG秀愛心…水龍頭倒影竟意外曝光出浴照！　網歪樓喊：看到了

有床不睡「睡垃圾桶」！13歲少年被倒入垃圾車　慘遭活活絞死

印度火葬場抓到偷衣賊！扒光新冠屍體　洗好直送市場「當新衣賣」

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

又是榮譽殺人！20歲男被發現是同志　親戚竟聯合「斬首殺害」

外媒：全球防疫優等生破功？　台灣進入社區感染2天增23例本土

《台灣關係法》起草人在美逝世　享嵩壽102歲

加拿大華裔科學家寄病毒回武漢！　安全情報局介入調查

美股狂洩681點！通膨數據引發憂心　台積電ADR跌逾4%

美國將小米移出「黑名單」　雙方同意和平解決訴訟

酒吧「喝2杯」中鏢感染　東盟會長揭30天慘痛經歷：肺快咳出來

女星IG秀愛心…水龍頭倒影竟意外曝光出浴照！　網歪樓喊：看到了

有床不睡「睡垃圾桶」！13歲少年被倒入垃圾車　慘遭活活絞死

印度火葬場抓到偷衣賊！扒光新冠屍體　洗好直送市場「當新衣賣」

平交道被撞婦是奶奶！脫口秀演員慟還原「誤入真相」：爸瞬間白髮

印尼混雙被歐錦賽亞軍組合擠出東奧排名　教練批為何有積分？

飛進台灣正中心！南投超紓壓「3大玩法」　划SUP找尋月牙灣秘境

台灣爆16例本土確診　韓國瑜：保持警覺心「攜手度過這一波疫情」

瘋電影／勇抱大地　意想不到森林療癒能力超強大

又是榮譽殺人！20歲男被發現是同志　親戚竟聯合「斬首殺害」

縣長宣布「海上花火節延辦」釣出台灣鯛　 兩派網友對罵洗版

外媒：全球防疫優等生破功？　台灣進入社區感染2天增23例本土

郎祖筠深夜道歉了！ 認「情緒性發表不利防疫的文章」：深深自省

私約空姐染疫！華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

謝博安曾心靈出軌「交往3年才上床」　自爆會被笑「脫了還是不行」：硬著去洗澡..

國際熱門新聞

美股狂洩681點　台積電ADR跌逾4%

酒吧喝2杯染疫　東盟會長：肺快咳出來

美國將小米移出「黑名單」　雙方同意和平解決訴訟

華裔科學家寄病毒回武漢！　安全情報局介入調查

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

印度無良賊偷死者衣物！洗完「當新衣賣」

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

女星出浴照曝光！網歪樓喊：看到了

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

《台灣關係法》起草人在美逝世　享嵩壽102歲

印度演員「死前錄影」po文：原本能活

2天本土＋23　外媒憂防疫優等生破功

業界公開秘密！記者曝比爾蓋茲「沉迷女色」

釣客被3.35m巨鱷追趕　GoPro影片曝

更多熱門

相關新聞

華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

華航染疫風暴中一對機師、空服員同時確診，分別為案1153與案1154。由於2人足跡有半天時間接觸，格外引起外界關注。不過2人確診卻意外掀開機師劈腿案外案，因為機師其實早有正宮女友，不僅外型漂亮，而且還在台北鬧區從事金融相關行業，可說是人人稱羨的金童玉女。沒想到如今卻因確診抓到男友劈腿，格外令人諷刺。

洋基7教練團成員都打過疫苗仍染疫

洋基7教練團成員都打過疫苗仍染疫

日本疫情嚴峻曝東奧空場舉行機會大

日本疫情嚴峻曝東奧空場舉行機會大

大樓禁送上樓　外送員放管理室遭負評

大樓禁送上樓　外送員放管理室遭負評

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／台鐵出軌！　松山-台北單線雙向通行

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人讚爆

陳時中稱「上班不算聚會」　網轟：病毒會分辨？

帶小孩去農莊被主人PO照！女星警告「未授權」反遭酸爆

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面