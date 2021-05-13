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萬華阿公店2女確診「公檯制千人陷危機」　警調監視器追老司機名單

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情12日新增16例本土病例，其中2名確診者在萬華阿公店當小姐，今年當地大約還有150多間店仍在營業，加上「公檯制」的坐檯服務，光是工作人員恐怕就超過千人，接觸人數更是多不勝數。而確診的消息傳開後，原本熱鬧的阿公店巷弄人潮銳減，不僅沒有半間店營業，就連路上的行人也很少，宛如「鬼城」。

▲▼台北市萬華區大消毒 龍山寺 鴻達茶室 楓香清茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市政府派員前往楓香清茶館進行消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

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中央流行疫情指揮中心12日公布新增16例本土病例，其中2名女子（案1220、案1221）據聞是在萬華三水街「鴻達茶藝館」、西園路1段「楓香清茶館」當小姐，均為5、60歲，從事坐檯工作，後來分別在雙和醫院以及仁愛醫院確診，目前初步已掌握42名個案接觸者，並由環保局根據針對其足跡擴大消毒。

▲▼北市萬華分局前往特殊營業場所進行臨檢。（圖／北市府提供）

▲萬華分局警員前往特殊營業場所進行臨檢。（圖／北市府提供）

警急調監視器！追萬華阿公店「出入名單」

台北市政府12日晚間表示，因12日有2起萬華區確診案例，自11日晚上開始，北市萬華分局已派員前往特殊營業場所，進行臨檢與防疫宣導；為了迅速匡列接觸者，警方也有調閱監視器查看曾出入清茶館的人流，並針對從業人員進行名單查核，以加速疫調。

北市府強調，有關萬華地區特殊營業店家，已要求萬華分局針對列管的100多家飲酒店進行實名制查核，違規者將要求暫停營業。

▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

▲鴻達茶藝館已拉下鐵門。（圖／記者游宗樺攝，下同）

老司機曝「公檯制」接觸人數恐破表

據了解，鴻達、楓香2家雖然名為清茶館，但實則都是以阿公店為主，2名確診女子據聞在店內當小姐。知情人士透露，一般清茶館有別於阿公店，清茶館主要以泡茶配瓜子、唱歌為主，阿公店則是有小姐陪客人喝酒，一般行情小姐的坐檯費約3小時3百元，加上阿公店的小姐沒有所謂上下班打卡制，所以自由程度較高，中途也可以不上班陪客人出場，費用則是自己談；此外，萬華阿公店的小姐以台灣、大陸以及越南籍為主，但是台灣的小姐年紀稍長，主要以大陸、越南為大宗。

知情人士指稱，阿公店主要都是藍領階級的工人或是年長者前往消費，雙北市的人都會前往萬華阿公店飲酒，且屬於「公檯制」，小姐會輪番坐檯，所以可能匡列對象會超多。雖然當地店家去年初受到疫情衝擊，不少業者陸續歇業，但直到今年初大約還有150多間店仍在營業，假如每間店有7名員工，光是工作人員就超過千人，接觸者人數更是多不勝數。

▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

▲附近巷弄路上人煙稀少。

2女確診酒客全跑光　「阿公店」一條街成鬼城

《ETtoday新聞雲》記者13日凌晨0時許親自前往事發地點觀察，發現2間清茶館附近的店家晚間都拉下鐵門，三水街、西園路1段一帶不僅人潮銳減，就連路上的行人也很稀少，幾乎成為「鬼城」。

當地民眾透露，平常這個時候附近的店家都有營業，剛剛出來才發現大家都沒開，與平常很多人出入的樣子差很多。也有店家表示，12日國內新增16例病例，新聞一報出來大家都會怕，生意就差很多，「客人少超過一半」，幾乎都沒有客人來，只好自主歇業，就怕被疫情波及，同時趁機消毒、整理打掃店面，也不知道什麼時候能復業。

▼楓香清茶館。

▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

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