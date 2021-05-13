怕封城！中和好市多擠爆「衛生紙掃光」　網：股災買回去擦眼淚？

▲民眾擔心封城，紛紛衝去大賣場搶購物資。圖為內湖好市多。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／閔文昱報導

台灣疫情進入社區感染，「本土病例地圖分布」顯示今年累計50個本土確診，都集中在雙北、桃園和宜蘭，甚至新北市不排除若失控就要封城，防疫及生活用品也因此造成搶購。有民眾就在臉書分享，好市多（Costco）中和店不僅人滿為患，就連衛生紙都遭掃光，文章引發網友討論，直呼「股災，全都是要買回去擦眼淚的。」

這名網友12日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，表示他在傍晚到中和Costco時，發現不少民眾都湧進賣場搶購物資，「在停車場就很明顯覺得今天的人特別多，果然沒錯，停好車進去要排隊，而且排的比平時常很多。」另外，衛生紙也被掃購一空。

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▲網友到Costco中和店消費，發現衛生紙已被掃購一空。

文章曝光後，許多網友也紛紛留言，「得肺炎會烙賽嗎？要那麼多衛生紙幹嘛？」、「事實證明，台灣人緊張起來，容易烙賽」、「又搶衛生紙？其實疫情爆發的是腸胃炎？」、「擔心疫情，然後跑去好市多群聚？」另外，疫情也重創台股，因此也有網友回應「股災，全都是要買回去擦眼淚的。」

國內疫情持續升溫，繼11日7例本土案後，12日再增16例確診病例，各大超商、賣場先後祭出防疫新規，包括停止試吃、舉辦活動等，以防疫情持續擴大。新北市長侯友宜宣布，即日起關閉八大特區娛樂場，若社區感染無法控制，不排除「封城」，台北市長柯文哲也宣布，防疫措施升級「準第三階段」。

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