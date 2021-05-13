「最恐怖三劇本」全在台灣發生！他揭驚人後果　劉寶傑：恐沒句點

▲本土病例創新高台股大跌！劉寶傑：可能沒有句點。（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

疫情進入社區感染「二級警戒」，12日又一口氣新增了16例本土個案，其中3例感染源不明，指揮中心不排除可能升至第三級，讓台股發生大震盪，99分鐘盤中跌千點。財經名嘴黃世聰分析，疫情似乎已經完全防堵不住，現在「多點開花」，為什麼16例會引起大家恐慌？因為讓大家最擔心的三種劇本都發生了，第一是群聚，再來是超級傳播者，以及不明感染源。

主持人劉寶傑在12日《關鍵時刻》節目中提到，16例本土個案把大家給嚇壞了，造成台股大跌，「可能還沒有一個句點」，因為這一次傳染力非常強，且傳播者都有超級傳播者的潛力。黃世聰分析，事實上，讓大家最擔心的劇本全部出現，第一個是群聚感染，再來就是有超級傳播者，最後就是感染源不明，三種狀況現在全部在台灣發生。

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▲黃世聰：最擔心的三種劇本都在台灣發生了。（圖／東森新聞）



▲感染源不明的本土群聚事件關係圖、活動史。（圖／曾梓倩製）



黃世聰說明，11日才查出來有一起案1203的新北蘆洲獅子會前會長確診，他的Ct值只有18，是「一傳十」的超級傳播者，Ct值越低代表傳播力越強，低於20時代表有非常強的傳播力。他在感染力很強的時候，足跡遍布餐廳、婚宴會館、按摩店，新北市跨社區到處跑，活動力非常強，後續確診不敢想像。



到了12日案1216，宜蘭羅東銀河百家樂的員工，Ct值也只有15，感染力更強，足跡去過很多地方，現在也開始在匡列相關接觸人員。讓人擔心的是染疫女員工同住的一名未滿10歲小二學生也確診，他9日才辦過校慶，有千人參加，難以想像會引發什麼效應。

另外，還有一個案1221在萬華阿公店「楓香清茶館」的50多歲女性，Ct值也只有16，黃世聰表示，雖然說目前接觸者只有12人匡列居家隔離，但阿公店進出人員相當複雜，真實接觸只有12人嗎？讓劉寶傑驚呼，「那裡都是密閉空間，在裡面喝茶聊天吃飯，是最容易傳播的」。

另外，黃世聰指出，案1221的足跡還到南台灣去，參加千人衝水路、夜宿香客大樓，因此整個擴散的壓力還在持續中。這幾個案子都是非常具有強大的傳播力道，期間都有去宗教活動，讓人擔心的是這些人的感染源到底在哪不知道？

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