北市「準第三階段」措施曝光　柯文哲：不要一下製造太多恐慌

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北市「準第三階段」措施曝光　柯文哲：經濟、防疫取平衡「適當部署」

▲台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對國內疫情升溫，12日高達16例本土確診，北北基皆出現不明感染源的社區感染，已符合第三階段的管制層級。台北市長柯文哲12日宣布，即刻進入「準第三階段」防疫工作，研議大量快篩機制，且即日起至6月8日由北市府主辦的活動全取消。

柯文哲、台北市副市長黃珊珊、北市衛生局黃世傑局長、聯醫副總院長璩大成12日召開防疫因應記者會。柯文哲表示，本土確診16例是過去一年多以來，台灣面對新冠肺炎後最嚴峻的一次，因此防疫需要升級，但因為直接升到第三階段影響太大，所以會逐步向上提升管制標準。

關於為什麼叫「準第三階段」防疫，柯文哲說，如果現在進入到「第三級」，那記者會都不能開了，因為室內5人以上都要停掉；作為政府，在經濟跟防疫當中也要取得平衡，不是超前部署，而是最適當部署。

至於是否針對八大行業進一步規範嗎？例如KTV、遊藝場所等。柯文哲表示，其實「準第三階段」是挑最容易的防疫政策上線，然後每天視最新狀況調整，像是11日到12日疫情變化很大，但新常態的意思是做法要更彈性；若真的一次封掉，那現在連餐廳桌菜都要停掉、發便當，因此該怎麼做就怎麼做，不要一下製造太多恐慌。

北市「準第三階段防疫」內容：

一、6月8日前，北市府主辦的活動都取消。

二、13日起市政大樓全面實名制，機關同仁啟動異地辦公機制。

三、聯合醫院和平院區做到徹底分艙分流，將隔離病房、一般門診醫護人員完全隔離，並將醫療物資和空間進行整備；目前已清出77張空床來預備給臨時的大量病患。

四、北市研議提升大量的快篩機制。

五、市有公有場館暫停租借、活動暫時取消，宗教的群聚活動建議停辦。

六、社會局社區關懷據點停辦、老人服務中心不開放。

七、教育局大型活動取消，考試與甄選現階段仍遵照中央指示辦理；例如教師甄選只要一間教室內不超過100人，都比照會考做防疫工作。

八、交通局部分，目前防疫計程車有15輛，未來研議擴充量能，以因應未來大量增加的居檢或居隔者的就醫需求。此外也防疫巴士，以因應大量移置人員的需求，正在與業者討論。

九、體育局目前所有的體育活動都延後或停辦。

十、觀傳局協調防疫旅館業者，啟用備援防疫旅館200房，做為隔離的處所。

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▼台北市啟動「準第三階段」防疫作為。（圖／台北市政府提供）

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