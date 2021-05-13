新北爆「混居」！福泰飯店隔5層樓集中檢疫　疾管署4點回應

▲新北萬里福泰飯店的14到18樓為集中檢疫所，但13樓以下的住戶卻驚傳不知情。對此，衛福部也出面回應了。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國內本土案例暴增！國民黨籍立委陳玉珍12日質詢時指出，新北萬里福泰飯店的14到18樓為集中檢疫所，但13樓以下的住戶卻不知情。新北市長侯友宜下午受訪指出，該處曾2次申請防疫旅館遭新北駁回，今年1月中央直接徵用為集中檢疫。對此，衛福部疾管署也出面回應了。

陳玉珍爆料，接獲摘星樓住戶陳情，福泰飯店在未告知、未取得摘星樓住戶同意，偷偷地與衛福部簽約當集中檢疫所。對此，侯友宜證實，萬里摘星樓去年曾2度申請新北防疫旅館，但因為沒有獨立動線電梯，均被駁回申請，今年1月中央徵用後，由中央派駐保警總隊警力全部進駐、管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳玉珍質詢陳時中。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍）

疾管署12日表示，該飯店徵用為集中檢疫用途是依「傳染病防治法」第53條規定，為防治嚴重特殊傳染性肺炎疫情緊急應變之需要，在今年1月20日起進行徵用，相關作業也依「嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所工作指引」辦理，設立前先行由醫護及感染管控專家前往評估、規劃出入動線，不會與該棟居民動線重疊。

疾管署說明，民眾入住檢疫期間不得擅離房間，後續離開後，房間也會進行全面消毒。另外，為解除對該棟建物社區住戶在防疫上之疑慮，已責成該所於大樓頂樓浴室共用管道間通風管出風口，裝設強力排氣抽風設備，確保氣體有效從頂樓強力排放。

疾管署強調，為防範新冠病毒的傳播風險，將持續督導各集中檢疫場所務必提高警覺，落實感染管制措施、加強通報採檢，以維護相關人員之安全。

新北萬里的共構宅「摘星樓」，1至13樓為一般住家(共586戶)，14至18樓與部分的1、2樓和地下室是「翡翠灣福泰渡假飯店」(原名：翡翠灣福華渡假飯店) 。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘