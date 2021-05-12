快訊／蔡英文13日下午4時召開國安會議　檢視防疫部署、評估金融情勢

記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵12日晚間證實，總統蔡英文將在明（13）日下午4點於總統府，邀集相關部會及單位，召開國安高層會議，會議將聚焦近期國內外疫情局勢，特別針對國內這一波疫情挑戰，就疫情發展現況及各部會防疫部署再行全面檢視，並全面盤整重要防疫物資整備狀況，也將就整體金融情勢研判評估。

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



張惇涵表示，這幾天蔡英文和執政團隊都繃緊神經，嚴肅面對這一波疫情挑戰，這幾天也都與行政院蘇貞昌院長、衛福部長陳時中保持非常密切的聯繫，隨時掌握疫情的狀況，而他們也都會即時向總統回報疫情進度與防疫應變的措施。

執政團隊全面上緊發條，張惇涵表示，蔡英文下午公開發表談話，呼籲全民同心、團結防疫守台灣；蘇貞昌則是前往台南，視察即將登場的全大運防疫措施；而陳時中則在指揮中心說明疫情狀況，三人各有分工，共同的目標只有一個，就是為台灣守住這波疫情。

張惇涵說，在國際疫情持續升溫，且國內疫情也面對新的挑戰狀況下，蔡英文今日一早在與蘇貞昌會議上，除了指示「三個務必」，務必以最嚴謹的態度因應這波疫情挑戰、務必確保防疫物資和醫療系統持續充足、對於錯假訊息務必以最快速度澄清以外，也旋即指示針對疫情挑戰，召開國安高層會議。

張惇涵指出，這是繼去年1月22日、1月30日後，蔡英文第三度就疫情議題特別召開國安高層會議，也將針對各相關部會防疫部署做總盤整，執政團隊會全力以赴，讓台灣再一次度過疫情挑戰。