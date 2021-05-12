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疫情升溫「台灣社交距離」APP爆紅！　他曝幕後推手正是陳其邁

▲▼台灣疫情升溫之際，一款名為「台灣社交距離」的APP也隨之爆紅，其實這款APP的幕後推手，正是時任行政院長、現任高雄市長的陳其邁。（圖／陳子瑜臉書）

▲台灣疫情升溫之際，一款名為「台灣社交距離」的APP也隨之爆紅，其實這款APP的幕後推手，正是時任行政院長、現任高雄市長的陳其邁。（圖／陳子瑜臉書）

記者陶本和／台北報導

台灣疫情升溫之際，一款名為「台灣社交距離」的APP也隨之爆紅，不過其實該APP的幕後推手，正是時任行政院副院長、現任高雄市長的陳其邁。

台灣12日單日出現16例本土病例，且被定調為社區感染，更讓國人十分憂心。不過，也因為疫情加劇的緣故，讓「台灣社交距離APP」隨之爆紅。

對此，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜在臉書表示，「台灣社交距離APP」不是最近才推出的程式，而是早在一年前，就已經由行政院與民間單位聯手研發完成，是個不折不扣「超前部署」的產物，而幕後推手就是時任行政院副院長的陳其邁。

陳子瑜表示，2020年疫情爆發初期，台灣陸續經歷過鑽石公主號、中部白牌車司機確診等事件，透過大數據分析以及結合健保卡就診紀錄與出入境資料，台灣守住第一波的嚴峻挑戰。

當時陳子瑜也在行政院工作，他印象很深刻的是，負責統籌科技防疫的陳其邁，並不因守住第一波疫情就鬆懈，而是緊迫盯人的在追口罩國家隊、口罩實名制等組建進度。

陳子瑜說，陳其邁也頻頻與資安處長簡宏偉、台灣人工智慧實驗室暨批踢踢創辦人杜奕瑾密集開會，針對「提醒民眾注意社交距離」的議題，討論要如何運用網路科技強化防疫能量。

陳子瑜回憶，從2020年3月中開始，歷經約兩個多月的研發，在6月1日正式開放程式碼，無償提供給當時疫情更嚴重的其他國家使用，可說是科技界的「Taiwan can help」實例。

對於這項科技，陳子瑜說，這讓美國知名財經雜誌《Quartz》、英國著名媒體《每日電訊報》都大篇幅專門報導，肯定台灣的防疫實力。

不過，陳子瑜說，由於當時台灣疫情不像現在嚴峻，輿論對於「台灣社交距離APP」抱持比較多關於隱私方面的擔憂，因此沒有在第一時間廣為國人使用。

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