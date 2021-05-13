疫情發燒　台南市長黃偉哲建議成大暫緩舉辦全大運

▲台南市長黃偉哲13日上午建議成大，基於防疫及選手健康，是否考慮暫緩舉辦全大運。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對於全國大專運動會，行政院長蘇貞昌12日親自成大視察防疫措施，台南市長黃偉哲13日上午建議成大，基於防疫及選手健康，是否考慮暫緩舉辦全大運。

黃偉哲市長指出，對於全國大專運動會，12日蘇貞昌院長有來看這個防疫措施，基本上蘇院長看過以後是相當滿意的，但是那個是在場館入場的部分，他比較擔心是這個選手比賽完結束之後，他們離開這個場館到宿舍到旅館或到街區去逛的時候，這個部分是很難掌握的，所以希望主辦單位成大，是不是可以再跟中央流行疫情指揮中心討論一下，如果這個足跡不能夠完全掌握，如果這個還是有這個健康的、染疫的風險的話，基於選手的健康考量，是不是再思考一下，一定要如期舉辦？

黃偉哲說，這兩天坦白講疫情是非常緊繃的，大家都是挫咧等，所以每天打開電視機就看到今天有幾個確診，這個本土的幾個，有沒有感染源、明不明確，所有街頭巷議的話題都是這樣，所有的飯店、旅館還有旅遊景點，人潮都大幅降低。這表示大家都非常緊張，所以在這個時候舉辦全大運，是不是有這個群聚，尤其選手賽前賽後這個風險，不得不考量，還是請三思而後行。

黃偉哲指出，台灣是一日生活圈，南部、北部，其實都是在台灣，所以北部失火，南部也千萬不能夠放鬆，也不能夠心存僥倖，因為高鐵一坐、台鐵一坐、公路一坐就到南部來，因此我們應該用高規格來做一個防疫的整備，這是無庸置疑的。

不管是萬華或基隆，這個香客的足跡，有到南台灣來，那不僅有到嘉義或高雄，或者到台南來，不僅有到土城鹿耳門聖母廟，也有到這個南鯤身，所以該做清消的部分，清潔消毒的部分，台南市都一定要嚴格地落實。

黃偉哲說，至於網路上所公布的這個足跡，聽說是有到鹿耳門聖母廟跟總統來的同一天。但是基本上張飛跟岳飛生長在不同年代，總統是早上九時到，那個人是下午2時左右到，所以說不能拿清朝劍斬明朝的官，所以說，這個沒有沒有這個疑慮。更何況坦白講在土城聖母廟那麼大的開放場域裡面，坦白講是，沒有接近的話是不需要再做這樣的，一個不當的揣測。因此他希望大家能夠有這個正確的防疫觀念，有就是有，沒有就是沒有，不需要做過度的揣測。

對陳時中部長說可以開放地方買疫苗問題，黃偉哲說對於疫苗的部分，他認為如果中央認為地方可以買，要有一個購買力把大家集中在一起，管道也比較清楚，但如果有個別的人或個別的城市，它有獨特的管道可以取得疫苗。只要這疫苗是經過認證的，是合格的疫苗，台南市府樂觀其成。至於台南市買不買，如果有機會的話，希望這個有管道的人，可以把這個管道告訴我們，市府也樂於去買的。不過基本上還是要以國家力量，大家集合在一起，在數量上也優勢，談判上也比較有優勢，所以說個別的去買，他雖不反對，也樂觀其成，但達成的機率就比較小。

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