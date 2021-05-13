華航空服員爆打AZ疫苗後「眼睛血栓模糊」　沒醫師敢通報副作用

▲華航空服員自爆打完AZ疫苗後，出現眼睛血栓副作用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

近日有華航空服員在網路自爆，打完AZ疫苗後2天，起床突然感覺左眼模糊，就醫後疑似為眼睛血栓副作用，本來她想請醫師協助通報，但醫師直白表示「沒有一個醫師敢幫你通報的！」最後在公司協助下，才通報疾管署，並登記為疫苗施打後嚴重不良反應。

華航機師爆發染疫風暴後，華航持續鼓勵員工施打AZ疫苗，目前已有超過1400位空勤組員、逾800位地勤員工完成接種。不過，一名空服組員分享接種疫苗後的症狀文章不停在網路被轉發，據文章內容，這名組員5月3日施打疫苗，當天無不良反應，5月4日在群組報告突然有頭痛、眼窩痛，但只在左側。不過，5月5日早上起床突然覺得左眼模糊，拿出打疫苗後的注意事項發現，內容寫道若有出現視力模糊請立即就醫。



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該名組員後續到一般眼科就診，醫生檢查完發現眼球有陰影，因此轉診到高醫急診，經檢查後懷疑左眼漿液性視網膜病變，但是非典型，隔日再掛號眼科視網膜醫生，醫生則安慰她說，全球AZ疫苗打後跟她出現依樣症狀的有4例。

她後續再掛號台大視網膜權威醫生就診，一系列檢查後同樣也是「疑似中心性漿液性亦網膜病變」，她要求醫生協助幫她通報衛生局，不料醫生直白跟她說，「請她直接打電話給陳時中，沒有一個醫生敢幫妳通報的！」

這名組員無奈表示，她很支持打疫苗，也沒有怪任何人，因為她就是那個特別體質萬分之一、百萬分之一的人，但她只求醫生幫她通報副作用，告訴要打疫苗的台灣人民，可能會有眼睛血栓的副作用。不過，醫生反應讓她感覺通報好像會影響醫生的利益，通報一個有可能避免下一個人也跟她發生一樣情形的數字，為什麼這麼難？

▲中央流行疫情指揮中心派遣醫護人員進駐華航設置疫苗接種站，提供符合第三順位機組員及一線地勤人員接種疫苗，加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

所幸，該名組員經過煎熬的8天，後續透過公司直接跟疾管署聯繫，並通報衛生局登記為疫苗施打後嚴重不良反應。

對此，華航表示，針對施打疫苗後的可能不良反應，皆以中央流行疫情指揮中心說明為主。針對已施打疫苗的員工，華航表示，都持續關懷及了解狀況，若有任何不適症狀，都會予以適當的協助。

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