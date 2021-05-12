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公路客運防疫升級「搭車禁飲食」　額溫≧37.5乘客將拒載

▲▼國道客運,客運,客運業者,公路客運,客運示意圖。（圖／業者提供）

▲疫情升溫，如有體溫異常（額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃）旅客，公路客運將不提供運輸服務。（圖／業者提供）

記者賴文萱／台北報導

近日國內發生多起確診案例，為因應中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準，即日起公路總局配合調整強化公路客運防疫措施。其中，民眾於公路客運運具內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速戴回口罩；客運場站及車輛清潔消毒頻率加倍，平日每5小時1次，假日每3小時1次。

公路總局表示，所轄公路客運業者為因應疫情，已針對客運車輛、場站、駕駛員及服務人員配合落實防疫措施，包括車輛及場站定時清潔消毒作業、候車區及排隊動線標示社交距離，並提供充足酒精或消毒液，請站務人員協助乘客於上車前完成手部消毒。

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▲▼清明連假國道客運有多種優惠。（圖／國光客運）

▲公路客運防疫升級，民眾於公路客運運具內禁止飲食。（圖／業者提供）

針對旅客防疫措施，嚴格要求如有體溫異常（額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃）不提供運輸服務，並要求戴口罩，同時於候車地點及車輛內以LED跑馬燈及場站廣播等方式向民眾加強宣導相關衛生行為，以共同防範疫情傳播。

除外範圍內（運具外）有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。最後，公路總局再次呼籲旅客乘車時務必配合量測體溫、確實戴口罩，做好自我防護，以降低疫情感染與傳播的機會。

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