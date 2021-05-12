台東7鄉鎮推動「福利社區化」　提供近4千人次服務

▲▼ 台東7鄉鎮23社區聯合推動「福利社區化」， 預計可提供近4,000人次服務。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為建立健全的社區福利輸送網絡，台東縣政府辦理小旗艦計畫，今年核定補助6鄉鎮、18個社區，加上關山鎮5社區辦理中央補助大旗艦計畫，以聯合社區模式整合社區資源，透過在地社區照顧在地弱勢人口。縣長饒慶鈴今(12)日前往金峰鄉公所向蔣爭光鄉長及新興、賓茂及歷坵等社區發展協會恭賀，並頒贈獎金與紅榜，她也特別感謝縣內各鄉鎮公所及社區發展協會推動福利社區化，增強社區量能，讓社區每位居民都能受到充分的照顧。



饒慶鈴表示，台東縣自108年起推動小旗艦計畫，今年共有6個鄉(鎮、市)共18個社區投入，服務老人、兒少等社區弱勢人口，縣府持續扮演輔導的角色，透過培力與陪伴，近年持續發掘潛力社區，鼓勵其推動小旗艦計畫，也是落實福利社區化，達到公私協力的最佳範例。她自上任以來便積極推動老人相關福利政策，例如設立全國最多的91個文化健康站及139個部落聚會所，也建置88處社區照顧關懷據點及10處聚福食堂，提供長者關懷訪視服務、籌設完善長照據點，營造友善的在地老化環境。而社區是民眾生活的地方，縣府持續推展社區福利工作，提供「可近性、在地性」的服務，回應在地弱勢群族之需求，營造健康與幸福的生活環境，培力社區成為各項福利服務輸送的網絡單位，邁向社區永續發展、共好共榮的目標。

社會處長陳淑蘭指出，縣府不僅推動小旗艦計畫，去年底輔導關山鎮聯合社區，成功爭取到衛生福利部大旗艦計畫，關山鎮大旗艦5社區預計透過6項子計畫，完善各社區最需要的服務，例如培訓並提升志工訪視技巧、提供弱勢兒少課後陪伴與多元學習、關懷新住民家庭、發展社福產業等，預計可提供近4,000人次服務，希望將成功的模式複製或擴大影響，鼓勵更多社區資源整合，推動在地福利。

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