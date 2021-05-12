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關總電源「長輩摸黑摔死」！鄰居索賠560萬　他愣：我哪裡有過失？

▲▼關總電源「長輩摸黑摔死」！鄰居索賠560萬　他楞：我哪裡有過失？（圖／爆料公社）

▲原PO關閉自家總電源，沒想到隔壁鄰居家的燈卻熄了...（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

關自家總電源換燈泡，卻吃上過失致死官司？有網友在臉書表示，他上個月初發現家裡燈泡壞了，便將家中總電源關掉，準備換燈泡，怎料意外導致鄰居家長摸黑摔死。事後，鄰居索賠560萬元和解金，否則就要提告，讓他不禁納悶「我哪裡有過失？」

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，他家是社區型的透天四樓，上個月初家裡燈泡壞了，所以他關閉自家總電源，打算換燈泡，怎料關沒多久，鄰居家突然傳來聲響，還有不少人喊著「快叫救護車」、「怎麼突然停電！」

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當時他立刻放下手邊工作，到鄰居家關心，發現是突然沒有燈光，導致老人家受驚，從樓梯上摔了下來。不久後，鄰居出來查看電源箱，氣得對原PO破口大罵「為什麼要關電源？！」

當下原PO解釋「我家在換燈泡啊！」，同時也不禁心想「我家關電源，關你家什麼事？」沒想到之後老人家不幸離世，鄰居找上門索賠，一開口就要560萬元，還限期5月底以前給出答案，否則就要提告過失致死，讓他覺得莫名其妙「我哪裡有過失？」

▲▼樓梯,階梯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，鄰居家長輩受到驚嚇，不幸從樓梯上摔下離世。（示意圖／取自Pixabay）

許多網友看完紛紛留言「直覺就是偷電」、「偷電死全家，你看，真的死人了」、「你只要確定沒關錯電源就好」、「這臉打的又腫又痛，不配同情」、「你可以反過來收電費了」、「你鄰居偷你電，真的很明顯，因為他一出來就往你電源箱看」。

對此，原PO也回覆，「我也有問過他（鄰居）是不是偷電，但鄰居說：這些都不重要，重要的是今天是你關電才會發生這樣的事，不管怎樣都是你的責任，最好乖乖賠錢了事，不然大家都是鄰居，每天都能見到面...」

原PO說，社區家家戶戶的電箱都是設置在自家門口，所以他很確定當天關的是自己家的總電源，與他人無關，後續考慮請水電來查清楚，盼早日釐清案情。

▼貼文一出，立刻引發網友討論。（圖／爆料公社）

▲▼關總電源「長輩摸黑摔死」！鄰居索賠560萬　他楞：我哪裡有過失？（圖／爆料公社）

▲▼關總電源「長輩摸黑摔死」！鄰居索賠560萬　他楞：我哪裡有過失？（圖／爆料公社）

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