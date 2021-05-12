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避免社區傳播　台南市議會宣布停辦議長盃比賽等活動

▲台南市議會郭信良議長宣布，包括議長盃各項比賽等活動，即日起皆停止辦理，以示議會積極配合中央防疫的決心。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長宣布，包括議長盃各項比賽等活動，即日起皆停止辦理，以示議會積極配合中央防疫的決心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應中央流行疫情指揮中心11日下午提升疫情警戒至第2級，台南市議會郭信良議長12日宣布，包括議長盃各項比賽、15日嘉南藥理大學熱音社、化粧品系成果發表等活動，即日起皆停止辦理，以示議會積極配合中央防疫的決心。

郭信良議長指出，中央流行疫情指揮中心11日明白揭示，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，以防範社區傳播。臺南市議會已即刻停止6月8日前各項議長盃比賽之舉辦，同時停止議長盃比賽之申請，將視中央後續指示，再決定是否復辦。

另外，郭信良議長表示，原訂5月15日在議會廣場舉辦的嘉南藥理大學「熱音社成果發表─紅包場」，以及在議會大廳的「健康美麗饗宴─化粧品應用與管理系成果發表」，為了不造成民眾聚集，亦予延辦，報名參加DIY體驗的市民朋友們，屆時請勿白跑一趟。

郭信良議長也說，原訂5月19日在議會2樓會議廳舉辦的「台南市議會的職能角色與發展論壇」，以及5月22日在議會廣場由崇正基金會帶來的「府城蔬食減碳文化饗宴」，都暫緩辦理，全民一心、共同防疫！

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